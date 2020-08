A grillezés örök nyári kedvenc. Összehozza a családot, a baráti társaságokat és a friss levegőn való sütögetésnél nincs is jobb móka. Néha azonban a házigazdának fejtörést okoz, hogy mit is tegyen a grillrácsra, főleg, ha a vendégek között akadnak olyanok, akik nem a hagyományos módon étkeznek.

Gluténérzékeny, laktózérzékeny, vega, vegán vagy csak simán finnyás vendég, ez minden házigazda rémálma. Mit adjon nekik? Mit NE adjon nekik? És egyáltalán hogyan lehet megszervezni velük egy grillezős délutánt, estét, úgy hogy senki ne maradjon éhen?

Megnyugtatunk mindenkit: semmi sem lehetetlen, csak egy kis körültekintést igényel a dolog, ebben pedig azonnal segítünk is.



Gluténérzékenyek

A gluténérzékenyek voltaképpen a cölikáliások avagy lisztérzékenyek, akik semmi olyat nem ehetnek, amely glutént tartalmaz. Tehát tiltólistás a sima kenyér, mindegy hogy búzából, rozsból vagy árpából készült. Ez azért okozhat gondot, mert a grillhúsokhoz általában kenyeret is fogyaszt a többség. Ha szeretnénk kedveskedni gluténérzékeny barátainknak vagy rokonainknak, szerezzünk be gluténmentes kenyeret és már ki is küszöböltük a problémát. Ez készülhet szójalisztből, burgonyalisztből, rizslisztből, kukoricalisztből és még sok másból is. Szintén érdemes odafigyelni, ha kolbászt szeretnénk grillezni, mert rengeteg feldolgozott élelmiszer – amelyekről nem is hinnénk – tartalmazhat glutént, így a csomagolást mindig olvassuk el. A gluténérzékenyek viszont nyugodtan el fogják fogyasztani a grillhúst, grillsajtot, a különféle salátákat és köreteket is, úgyhogy pánikra semmi ok.

Laktózérzékenyek

A laktózérzékenyek a tejtermékeket fogják kihagyni az étkezésből. Tehát minden, ami tejes, tejfölös, joghurtos, vajas vagy sajtos, abból ők nem kérnek. Így ugrott a majonézes kukorica, a tzatziki, de még a görög saláta is, a joghurtban pácolt húsról, különféle szószokról nem is beszélve. Kivéve, ha laktózmentes tejtermékeket használunk az ételek elkészítéséhez. Ez egyébként jó taktika, mert ma már mindenből gyártanak laktózmentes változatot, s ezeknek a termékeknek pont olyan ízük van, mint a hagyományos fajtáknak, így a többi vendég sem fogja észrevenni a különbséget, a laktózérzékeny viszont hálás lesz, hogy nem kell lemondania a finomságokról.

Vega és vegán

A vega barátok és rokonok szintén fejtörést szoktak okozni a házigazdának, és ha az nem lenne elég, hogy a vegetáriánus nem eszik húst, akadnak olyanok is, akik a hús mellett halat, tejterméket és tojást sem fogyasztanak, utóbbiak a vegánok. De mit is kínáljunk az ilyen vendégnek a sült hagymán és krumplin kívül? Ha egy kicsit eleresztjük a fantáziánkat, rájövünk, hogy rengeteg finomsággal meglephetjük a vegákat és vegánokat is, csak el kell vonatkoztatunk a klasszikus grillmenütől. Adhatunk sima grillezett zöldségeket: cukkinit felkarikázva és befűszerezve, csöves kukoricát, padlizsánt, édesburgonyát, de készíthetünk kakukkfűvel, petrezselyemmel és fokhagymával pácolt grillezett gombafejeket vagy zöldségnyársakat, ahol felváltva húzzuk a pálcikára a színes hozzávalókat. Húspótlóként pedig ott a tofut vagy a tempé. Ha igazán figyelmesek akarunk lenni, beszerezhetünk vegán tejfölt vagy joghurtot, így mártogatóst vagy tzatzikit is csinálhatunk vegán módra. Fontos, hogy a grillezéskor mindig a vega ételeket készítsük el elsőnek, mert a „hússal szennyezett" grillrácsra rátenni a vegetáriánusoknak szánt fogásokat meglehetősen figyelmetlen dolog.

Finnyás

A finnyás vendég szintén nem a házigazdák álma. Főleg, mert míg az előzőek valamilyen „betegség" vagy ideológia miatt nem esznek bizonyos ételtípusokat, addig a finnyás csupán azért, mert neki se ez, se az nem ízlik. Ha meg akarjuk kímélni magunkat a felesleges bosszankodástól, a bevásárlás előtt egyszerűen kérdezzük meg, mi az, amit szeret ez a barátunk, rokonunk és vásároljunk neki olyan ételeket. A legtöbb finnyás a húsok közül a csirkemellel van a legjobb viszonyban, így vegyünk ebből vékony filéket és a lehető legegyszerűbben fűszerezzük: só, bors, kis zöldfűszer. Semmiképpen se tegyünk a neki szánt húsra nagyon karakteres vagy keleti fűszereket és a csípőset is kerüljük. Kínáljunk hozzá egyszerű zöld salátát és sült krumplit. Ezek általában a legfinnyásabb embereknek is bejönnek. Érdemes legalább két salátaöntetet készíteni, például egy joghurtosat és egy eceteset, amelyeket külön kis tálba tehetünk az asztalra. Így mindenki maga döntheti el, melyik felel meg az ő ízlésének.

Nem kell tehát túlgondolni azt sem, ha olyanok jönnek át hozzánk grillezni, akik speciális módon étkeznek, viszont mindenképpen fontos egy kis újratervezés és némi figyelmesség, hogy ők is igazán jól érezhessék magukat.