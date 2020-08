Arról már írtunk korábban, hogy Dwayne Johnson egyszerűen képtelen meggyőzni két éves lányát, Tiát arról, hogy az édesapja énekli a You're Welcome-ot a Viana nevű meséből.

Legújabb videójából kiderül, hogy a színész kitartásának köszönhetően kislánya már elhiszi, hogy apukája énekli Maui dalát, sőt azóta folyamatosan azt kéri tőle, hogy énekeljen.

A cuki videón azt is láthatjuk, hogy a Szikla teljesen elolvad Tiától, akinek még azt a kérését is teljesítette, hogy a plüss kutyáinak is énekelje el a népszerű dalt.