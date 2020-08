Teljesen új úszástechnikát gyakoroltat be Szilágyi Liliánával Shane Tusup. A páros kihasználja, hogy nyertek egy évet az olimpiáig, és mondhatni az alapoktól kezdték a közös munkát.

Shane Tusup készíti fel Szilágyi Liliánát a tokiói olimpiára. A tréner segítségével Hosszú Katinka három olimpiai bajnoki címet szerzett, és számos más díjat is a magáénak tudhat. Szilágyi Liliánának most egy egészen más úszástechnikát tanít, mint amit eddig megszokott a sportolónő.

„Volt egy beidegződött, megtanult mozgásformám, amit próbáltunk máshogy megközelíteni a karantén elején. Sokkal professzionálisabban. Egyrészt a ritmusba belenyúltunk, dinamikusabban kezdtem el úszni. A kar- és a lábmozgásokat pedig különszedtük, most rakosgatjuk össze. Ha rendesen begyakoroljuk a mozdulatokat, tudom, mikor hova teszem a kezem és a lábam, nagyon jó teljesítményre leszek képes" – mondta a Fradi Médiának Szilágyi Liliána.

Az úszónő a budapesti Négy Nemzet versenyen 100 méter pillangóúszásban máris győzedelmeskedett.

Úgy tűnik, a páros kiválóan tud együtt dolgozni, és élvezik a közös munkát.

„Nagyon pozitív a munkakapcsolatunk. Shane kommunikatív, mindent meg tudunk beszélni. Remekül kiegészítjük egymást. Mindig meghallgat, folyamatosan tanácsokkal lát el, amelyek kivétel nélkül a fejlődésemet szolgálják. Egyenrangú partnerként kezel, ami eddig a karrierem során nem fordult elő" – árulta el Liliána.

Shane hozzátette, egyértelműen az olimpiai arany a cél, mindkettőjüket ez motiválja.

A tréner nem csak úszókat, hanem focistákat is edz. Ő foglalkozik Bodgán Ádámmal és Szoboszlai Dominikkel is, de elárulta, szívesen dolgozna együtt Babos Tímeával is akár