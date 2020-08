Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy bármit fogyasztunk és viszünk be a szerveztünkbe, az nyomot hagy a bőrünkön is. A szép, tiszta arcbőr érdekében érdemes olyan élelmiszereket fogyasztani, ami egészséges és jótékony hatással van arcbőrünkre is.