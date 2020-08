Kecskés Tibor Kefír menyasszonya, Mariann elvesztette a nagypapáját, ezért teljesen maga alá került. A tragédia annyira sokként érte, hogy az esküvőt is le akarta fújni. „Kikapcsolta ma telefonomat, Tibivel is összevesztem. Tényleg le akartam fújni a lagzit, de a családom tartotta bennem a lelket, és végül összeszedtem magam. Beláttam, hogy már csak a nagymamám miatt is meg kell tartani az esküvőnket, hisz én leszek az első unokája, aki férjhez megy – mesélte Mariann a Story magazinnak.