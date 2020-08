A szoktatás és a jó példa nagyon sokat számít

A fogmosást sok gyerek egyszerűen ki nem állhatja, s így kész küzdelem a reggeli és esti szájhigiéniás rituálé. Ennek legfőbb oka, hogy a szülők egyszerűen nem szoktatják hozzá a gyerekeket már egészen kis korban ahhoz, hogy bizony a fogmosás a napi rutin része. Nem választás kérdése, hanem olyan dolog, amely kötelező minden nap. A legjobb, ha ehhez már az első fogacskák megjelenését követően hozzászoktatjuk a kicsit, mert így beépül a napi cselekvésekbe és kérdéses sem lesz számára később a szájhigiénia. Szintén kiváló módszer, ha mi magunk is fogat mosunk vele, hiszen a jó példánál nincs is fontosabb. Ha a baba fogai későn bújnak elő, akkor is adjunk neki bátran egy fogkefét, hadd rágcsálja, masszírozza vele az ínyét.

A rettegett fogorvos

A fogmosáshoz hasonlóan a fogorvosi ellenőrzés is egy olyan dolog, amelyet általában a gyerekek – és egyébként a felnőttek is – szívből utálnak. A fogorvos a legtöbb ember számára egyet jelent a szorongással, a fúró visító hangjával és a fájdalommal. Pedig ennek sem kellene így lennie. A fogorvost ugyanis nem csak akkor kellene felkeresni, ha már baj van, hanem legalább évente egyszer abban az esetben is, amikor semmiféle problémával nem küzdünk.



Nincs ez másképp a gyerekeknél sem. Fogorvoshoz ne csak akkor cipeljük el szegényt, amikor már gond van, hanem egészen kicsi kortól érdemes ellátogatni a gyerekfogászatra, hogy így megszokhassa a légkört és megismerkedhessen a fájdalommentes ellenőrzés fogalmával. Ha ugyanis bármiféle probléma nélkül sétálunk be vele a rendelőbe, akkor egy izgalmas kirándulásnak fogja felfogni, ahol sok érdekességgel találkozhat: a liftező kezelőszékkel, a levegőt fújó puszterrel, hatalmas fogsorral, amin a fogorvos elmagyarázza a helyes tisztítás technikáját vagy az óriási lámpával.



Megmutathatja a fogait a doktor néninek vagy bácsinak és bezsebelheti a dicséretet, hogy milyen szép, egészségesek a fogai, ez pedig büszkeséggel fogja eltölteni. Ezáltal csupa pozitív megerősítést kap majd, amelynek köszönhetően nem fog félni a későbbi kontrolloktól sem. Ráadásul, ha rendszeresen látogatjuk vele a fogorvost, akkor nem csak természetessé válik számára ez az élethelyzet, de az esetleges elváltozásokat is korábban felismeri a szakember, így megelőzhetőek a komolyabb problémák.

Néhány tipp és tanács a fogorvosi ellenőrzéshez

Ne használjunk negatív kifejezéseket , mint a „nem kell félni", „nem fog fájni", mivel így pont a félelemre és a fájdalomra hívjuk fel a gyerek figyelmét.

, mint a „nem kell félni", „nem fog fájni", mivel így pont a félelemre és a fájdalomra hívjuk fel a gyerek figyelmét. Készítsük fel a kicsit arra, hogy hova megyünk, mi fog történni, hiszen így elejét vehetjük az ismeretlentől való szorongásnak. A legjobb, ha ilyen témájú könyvet lapozgatunk vele, vagy megnézünk együtt egy mesét, amely erről szól.

a kicsit arra, hogy hova megyünk, mi fog történni, hiszen így elejét vehetjük az ismeretlentől való szorongásnak. A legjobb, ha ilyen témájú könyvet lapozgatunk vele, vagy megnézünk együtt egy mesét, amely erről szól. Ne csak készítsük fel arra, ami történni fog, de csináljunk is kedvet neki a fogorvos meglátogatásához. Játszunk vele fogdokisat és újságoljuk el, hogy például liftezhet a kezelőszékkel, láthat egy hatalmas fogsort és még megannyi érdekes dolgot.

neki a fogorvos meglátogatásához. Játszunk vele fogdokisat és újságoljuk el, hogy például liftezhet a kezelőszékkel, láthat egy hatalmas fogsort és még megannyi érdekes dolgot. Szánjunk elég időt az első fogorvosi látogatásra, és ha lehet, akkor beszéljük ezt meg a szakemberrel is. Olyan helyet válasszunk, ahol türelmesek és az első vizit alkalmával hajlandóak kicsit többet is elidőzni velünk, válaszolni a kicsi esetleges kérdéseire, megmutatni neki mindent.

Könyörgés, fenyegetőzés, alkudozás a 6-7 éves gyermekkel minden reggel és este a fogmosásért. Rémület az első fogfájás miatti fogorvosi látogatástól. Mindez megelőzhető, ha már időben beépül a megfelelő szájhigiéniás rutin a napirendbe és idejekorán megismertetjük csemeténket a fogorvosi rendelővel. S akkor valóban igaz lesz: nem kell félni, nem fog fájni...