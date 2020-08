Irigylésre méltónak tűnhet a hollywoodi álompárok szerelme, hiszen kapcsolatuk úgy indul, akár egy valóságos tündérmese. Ezután persze mindenki arra számít, hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak, csakhogy egyeseknél nagyon is csúnya véget ér az idillinek tűnő párkapcsolat. Ugyanis még azokat is megcsalhatják, akikről azt gondolnánk, hogy velük sosem történik ilyen. Hiszen ki lépne félre, ha Robert Pattinson vagy éppen Eva Longoria a párja? Pedig bizony ők is átélték mindenki rémálmát.

Jennifer Garner és Ben AffleckTíz évig volt együtt a sztárpár, és három gyönyörű gyerekük született. Kapcsolatuk azonban tönkrement, ugyanis Ben megcsalta Jennifert, méghozzá a 28 éves dadájukkal Christine Ouzouniannal. A színésznő azt mondja, ezt csak azután tudta meg, hogy már meghozta a döntést, hogy elhagyja a férjét, mivel addigra már alapból menthetetlen volt a házasságuk. De olyan sztorik is napvilágot láttak, hogy a színésznél rendszeresek voltak a bulizások, és Jennifer már akkor gyanította, hogy más nőkkel múlatja az időt. Később Ben azt nyilatkozta, élete legnagyobb hibája volt, hogy elengedte feleségét, és bevallotta, az alkoholizmus is közrejátszott a válásukban. Állítólag a színész több híres barátnőjét is megcsalta, úgy mint Gwyneth Paltrow-t, Britney Spearst, és Jennifer Lopezt is.

Kristen Stewart és Robert PattinsonMegőrültek a rajongók, amikor kiderült, hogy a Twilight-filmek álompárja az életben is összejött. Ez ám az igazi tündérmese, csakhogy a „boldogan éltek, míg meg nem haltak" helyett csúnya véget ért a nagy szerelem. A színésznő ugyanis megcsalta kedvesét a Hófehér és a vadász című film forgatásán. Kristen összejött a rendezővel, Rupert Sandersszel, aki ráadásul egy kétgyermekes családapa. Állítólag a színésznő nagyon megbánta, amit tett, és összetört az eset után, könyörögött Robert bocsánatáért. A pár még ezután újra megpróbálta, de úgy tűnik, a férfi sosem tudta igazán túltenni magát a történteken, így 2013-ban végleg szétváltak útjaik.

Halle Berry és Eric BenetA páros három évig élt házasságban, miután a színésznő tudomást szerzett férje hűtlenségéről. Halle Berry éppen a James Bond-filmet forgatta Pierce Brosnannel, és teljesen összetört a hír hallatán. Olyannyira, hogy begyógyszerezte magát, és alkoholt ivott rá. Szerencsére sikerült megmenteni őt, a házassága viszont ezután véget ért.

Demi Moore és Ashton KutcherSokakat meglepett, amikor a színésznő összejött a nála 15 évvel fiatalabb Ashtonnal, ám úgy tűnt, valóban nagy a szerelem. Végül nyolc év házasság után váltak el. Demi Moore később önéletrajzi könyvében tálalt ki arról, hogy egykori kedvese megcsalta őt, nem is egyszer. Majd Clint Eastwood fia, Steve Eastwood számolt be róla, hogy azért szakított feleségével, mert az lefeküdt a színésszel. Állítólag Ashton egy San Diegó-i klubban egy jacuzzibban múlatta az időt a nővel és még néhány másik lánnyal, éppen a házassági évfordulójukon.

Sandra Bullock és Jesse JamesA páros már házas volt, és kislányuk is megszületett, amikor a férfi félrelépett, méghozzá egy talpig kitetovált, kétgyermekes anyukával, Michelle McGee-vel. A viszonyuk egészen 11 hónapig tartott. A szerető azt állítja, fogalma sem volt arról, hogy Jesse és Sandra még együtt vannak. Éppen kedvesével együtt nézték az ágyból az MTV díjátadót, amin Sandra a férje iránti szerelméről áradozott, ekkor esett le neki, hogy átverték. A nő maga tálalt ki a viszonyukról, az összes e-mailt és SMS-t elmentette bizonyítékként. De állítólag nem ő volt az egyetlen, akivel a férfi félrelépett.

Eva Longoria és Tony Parker

Igazi álompárnak számított a Született Feleségek sztárja és hét évvel fiatalabb szerelme, csakhogy ennek a házasságnak is botrányos vége lett. A kosárlabdázó ugyanis nem is akárkivel lépett félre, hanem egykori csapattársa, és barátja Brent Barry feleségével. A csalfa férj a hírek szerint úgy bukott le, hogy Eva megtalálta a több száz SMS-t, amit a szeretőjével váltott. A két házaspár egyébként jóban volt, és sok közös programot szerveztek. Ezután a színésznő állítólag még arra is talált bizonyítékot, hogy Tony a kapcsolatuk elején is félrelépett valaki mással.