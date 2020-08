Qka Mc azaz Koller Zoltán, a valaha volt legismertebb magyar rapduójának az Animals Cannibalsnek a tagja. Most pedig megmutatta közel 25 éve alatt mennyi hiphop stílusra jellemző kiegészítőt gyűjtött össze.

„Tárgyfüggő vagyok, csak nagyon ritkán vagyok képes szelektálni, és akkor is csak mértékkel, így a családban nekem van a legtöbb ruhám. A feleségem elfogadta, hogy ezek munkaruhák, és a tavalyi fogyókúrám óta azt is elhiszi, hogy a szűkebb dolgok is rám jönnek. Szerencsére ezekből kevés van"– kezdte mesélni a Blikknek.

A rappert tiniként ragadta magával ez a stílusirányzat, miközben az MTV-t nézte a különféle zenésműsorokat.

„Bírtam, hogy a rap műfajában nemcsak a ritmus és a szöveg laza, hanem az öltözködés is, és ehhez alkalmazkodtam, bár az első baseballsapkámon még az a felirat díszelgett, hogy „Középmagyarországi Tüzép Vállalat" - mesélte Qka MC, aki legjobb barátjával és rappertársával, Ricsipível, azaz Dósa Richárddal járták az újonnan nyíló turkálókat, de külföldön is folyamatosan bő pólók, gatyák és edző cipők után kutakodtak.

„Előfordult, hogy varrattunk, de a legtöbb cuccot Amerikából hoztuk, főleg New Yorkból. Egy időben sportot is űztünk abból, hogy egy dologra legfeljebb tíz dollárt költünk. Mivel mindketten a felirat nélküli baseballsapkákat szeretjük, ezeket egy kis kínai gyárban vásároljuk, ahol a tucat a legkisebb mennyiség. Mondhatni, nem darabra, hanem méterre vesszük a sapikat"