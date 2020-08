Ahogy arról mi is beszámoltunk, Megyeri Csilla meglepő dologra szánta el magát. Hosszas gondolkodás nélkül úgy döntött, néhány napra inaktiválja közösségi oldalát. A néhány napos elvonó után most visszatért.

Csilla egy igazi csajos csaj, aki az esetek többségében tökéletes hajjal és full sminkben csekkol be közösségi oldalain. Az influenszer most vizes hajjal és smink nélkül köszöntötte rajongóit. Nos, lehet, hogy többször kellene így mutatkoznia, ugyanis mindenféle kencefice nélkül is remekül fest!