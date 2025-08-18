Ezért néznek ki sokkal fiatalabbnak a milleniálok — Bizarr elmélet rá a magyarázat

Sokan tapasztalják a milleniálok közül, hogy Z-generációsok hiszik őket maguk közül valónak, sőt, előfordul, hogy maguknál is fiatalabbnak gondolják őket. Egy-egy esetet lehet a jó genetikára és a remek szépségápolási rutinra fogni, de a beszámolók szerint ennél sokkal többről és lényegesen több milleniálról van szó. Akkor mégis mi lehet az oka? Egy meglepő, mégis hihetőnek tűnő elmélet megmagyarázza.

Vajon miért néznek ki jobban a milleniál, mint a Z-generáció tagjai?

Forrás: Shutterstock

Rengeteg elméletet vetettek már fel a milleniálok korukat meghazudtoló megjelenésére

Számos magyarázat felmerült már a milleniálok koruknál fiatalosabb megjelenésére, ezek közül a legnépszerűbbek:

Az ezredfordulósok nagyon egészségorientáltak. Nagyobb valószínűséggel járnak edzőterembe, esznek bioételeket, és olvasnak egészségügyi tanulmányokat, hogy azok alapján alakítsák ki a nekik megfelelő életmódot.

Az milleniálok nem végeztettek 18-20 évesen kozmetikai beavatkozásokat, amikor ők voltak ennyi idősek, még tabu volt 20 évesen botoxot csináltatni, bár az összefüggés a Z korán végzett beavatkozásai és a gyorsabb öregedése között erősen vitatható.

A Vogue egyik cikke szerint él az emberekben egy elképzelés arról, hogyan néznek ki a felnőttek, és ezek elavultsága miatt tűnhetnek a milleniálok „örök gyerekeknek”. Kétségtelen, hogy annak, hogy mitől tűnik valaki idősebbnek, mint amilyen, van egy kulturális része is, de a stílus és a hozzáállás nem magyarázza meg a generáció kölyökképűségét.

Az ezredfordulósok az a generáció, amelyik keményen rákapott a naptej használatára, soha nem mennek ki a szabadba nélküle, és arra is odafigyelnek, mennyi időt töltenek a napon. Azt pedig ma már tényként fogadjuk el, hogy az UV-védelem az egyik legfontosabb, amit tehetünk az idő előtti öregedés ellen.

Jól hangzó tudományos gondolatok, amelyek valójában semmit nem magyaráznak, hiszen a milleniálok után következő Z is használ naptejet, sportol, tudja, miért jobb a mesterségesnél a természetes, valahogy mégis gyorsabban öregszenek, mint az előttük járó nemzedék, amelynek tagjai azt is felvetették, hogy a fiatalságuknak oka lehet az is, hogy szerencsések, mert nekik még akadt néhány olyan évük, amelyet a tanulás mellett a felhőtlen szórakozás, boldogság tett ki. Lehettek vidámak, gondtalanok, akár őrültek is, nem volt ciki kiakadni, lehetett kínosan viselkedni, veszíteni is akár, anélkül, hogy besoroltak volna valamilyen címke alá, és különösen nem volt még olyan szoros időbeosztásuk, mint az utánuk jövőknek. Akkor ez lenne a magyarázat?