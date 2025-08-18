Ezért néznek ki sokkal fiatalabbnak a milleniálok — Bizarr elmélet rá a magyarázat

Sokan tapasztalják a milleniálok közül, hogy Z-generációsok hiszik őket maguk közül valónak, sőt, előfordul, hogy maguknál is fiatalabbnak gondolják őket. Egy-egy esetet lehet a jó genetikára és a remek szépségápolási rutinra fogni, de a beszámolók szerint ennél sokkal többről és lényegesen több milleniálról van szó. Akkor mégis mi lehet az oka? Egy meglepő, mégis hihetőnek tűnő elmélet megmagyarázza.
Számos magyarázat felmerült már a milleniálok koruknál fiatalosabb megjelenésére, ezek közül a legnépszerűbbek:
Jól hangzó tudományos gondolatok, amelyek valójában semmit nem magyaráznak, hiszen a milleniálok után következő Z is használ naptejet, sportol, tudja, miért jobb a mesterségesnél a természetes, valahogy mégis gyorsabban öregszenek, mint az előttük járó nemzedék, amelynek tagjai azt is felvetették, hogy a fiatalságuknak oka lehet az is, hogy szerencsések, mert nekik még akadt néhány olyan évük, amelyet a tanulás mellett a felhőtlen szórakozás, boldogság tett ki. Lehettek vidámak, gondtalanok, akár őrültek is, nem volt ciki kiakadni, lehetett kínosan viselkedni, veszíteni is akár, anélkül, hogy besoroltak volna valamilyen címke alá, és különösen nem volt még olyan szoros időbeosztásuk, mint az utánuk jövőknek. Akkor ez lenne a magyarázat?
A milleniálok, vagyis az Y-generáció tagjai az 1982 és 1994 között születtek. Őket ezredfordulósoknak és millenialisnak is nevezik.
A Z-generáció tagjai 1995 és 2009 között születtek. Vannak kutatók, akik szerint a 2010-es év szülöttei is idetartoznak, és vannak, akik a 2012-ben születetteket is a Z-generációhoz sorolják.
A korai Z-generációsok még megtapasztalhatták a milleniálok szabadságát és felhőtlenségét, de a későbbi Z-k már nem voltak ilyen szerencsések, nekik túl korán kell felnőniük. A Z-generáció első szakaszának szülöttei voltak az utolsók, akik potenciálisan néhány évet internet nélkül töltöttek, és furcsa módon általában ők is fiatalabbnak tűnnek, mint a később született Z-generációs felnőttek.
A Z-generáción tehát óriási a nyomás, túl korán kezdenek olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek az ő életükben valójában még nem aktuálisak:
Akkor a milleniálok nem is fiatalabbak a koruknál, csak a Z-k néznek ki rosszabbul? Nem egészen.
Az elmélet szerint mindannak az ellentéte, amit a Z átél fiatalítja meg a milleniálokat. Az a viszonylagos biztonság, amelyben gyerekkorukban éltek, az elfogadóbb környezet, a kevesebb elvárás, nyomás, teljesítménykényszer, a kevesebb képernyő előtt töltött idő — ha leszámítjuk a tévét és a Disney-meséket, amelyeken felnőttek. Az ezredfordulósokba beivódott hozzáállás, hogy bármi lehetséges, hogy „meg tudom csinálni”, részben oka annak, hogy ez a nemzedék fiatalos és idealista. Az önmagukba vetett hitt kisugárzik, és ez a kisugárzás teszi őket fiatallá, emiatt látszanak akár 10 évvel is fiatalabbnak, mint a valós koruk.
