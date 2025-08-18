Őrületes, milyen körülmények között dolgozott Tim Burton: élő, lüktető enteriőerben alkot a rendezőzseni

A legtöbb lakberendezési trend azt javasolja, hogy a pirosat finoman, csak kiegészítőként használd. Tim Burton viszont felrúgta a szabályokat, és teljesen vörösbe öltöztette oxfordshire-i dolgozószobáját. Falak, függönyök, kanapé, lámpák – minden ragyogó, vérpezsdítő piros. És mégsem fullasztó, inkább olyan, mintha egy élő, lüktető enteriőrbe lépnél.

Tim Burton rendezőnek nem csak a filmjei, de otthona is különleges.

Forrás: Profimedia

A Tim Burton vörös, ami megszállja az érzékeidet

Ez a megoldás a TikTokon is hódító Unexpected Red Theory legmerészebb verziója. A brooklyni belsőépítész, Taylor Simon szerint a „váratlan vörös” lényege egyszerű: tegyél a térbe egy piros elemet – legyen az kicsi vagy hatalmas –, olyan helyre, ahol elsőre semmi keresnivalója. Olyan ez, mint egy színfolt, csak sokkal lazább és ösztönösebb. Példaként egy hagyományos, kissé poros otthoni sarkot mutat, ahol egy viktoriánus festmény piros keretet kapott. Elvileg teljesen oda nem illő, mégis azonnal modern, friss és izgalmas hangulatot teremt.

Tim Burton dolgozószobájában nem egy piros párna vagy váza dobja fel a teret, hanem a szín szinte átveszi a hatalmat – mégis harmonikusan működik a neutrális alapokkal. A Homes&Gardens is rávilágít, hogy tökéletes példája a 60-30-10 szabálynak: a semleges mennyezet, padló és könyvespolc adják az alapot (60%), a nagy piros felületek – kanapé, függöny, falak – a hangsúlyt (30%), a maradék 10% pedig apró, de hatásos kiegészítőkből áll: egy narancsvörös szobor, egy attraktív háttámla, merész, mégis egyszerű díszpárnák.

Éveken át ez a dolgozószoba adott teret Tim Burton kreativitásának.

Forrás: Profimedia

A különböző vörös árnyalatok – a mélybordótól a tűzpirosig – mozgásban tartják a szemet. A bőr, fa és textil kombinációja pedig biztosítja, hogy a helyiség ne váljon fárasztóvá. Ez nem csak egy dolgozószoba: ez egy kreatív motor, ami folyamatosan pörgeti az ötleteket. Sajnos hamarosan új tulajdonos élvezheti ezt a csodás piros szobát, mivel Tim Burton úgy döntött, eladja a házat. A rendező átszámítva több mint 2 milliárd forintért kíván megválni ettől az impozáns, mégis emberléptékű oxfordshire-i otthontól. A 600 négyzetméteres házban egy vendégszoba és további hat hálószoba található, míg a telek összesen 17 hektár területű.