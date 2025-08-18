Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Catherine Zeta-Jones végre kimondta: ez köti a nála 25 évvel idősebb Michael Dougleshez

magánélet Catherine Zeta-Jones Michael Douglas kapocs történet
2025.08.18.
Ritkán enged bepillantást a magánéletébe Catherine-Zeta Jones, de időnként kivételt tesz, Így volt ez mostanában is, amikor a Wednesday második évadának kapcsán nemcsak a sorozatról, de a magánéletéről is árult el titkokat. Többek között azt is, hogy mi köti még 25 év után is a nála 25 évvel idősebb Michael Douglashez.

Catherine Zeta-Jones közlékeny pillanatában volt, amikor olyan kérdésere is válaszolt a Time magazinnak, amelyekre csak kivételes esetekben tér ki. Ilyen a házassága és az, hogyan élnek együtt negyed évszázada férjével, Michael Douglesszel. Mi a titok, ami még mindig a nála 25 évvel idősebb sztárhoz köti.

Welsh actress Catherine Zeta-Jones and her husband Michael Douglas pose during the Women in Cinema event at the Jeddah Yacht Club, during the 4th edition of the Red Sea International Film Festival on December 06, 2024. (Photo by AMMAR ABD RABBO / Red Sea Film Festival / FACTSTORY)
Catherine Zeta-JonesForrás: Red Sea Film Festival

Catherine Zeta-Jones azt állítja, nem él luxusban

A színésznő elárulta, hogy noha négy csodálatos ingatlant tudhat magáénak, amelyek között megosztja az életét, bármennyire hangzik is ez jet-setnek — a gazdagok életmódja, amely a hétköznapi emberek számára elérhetetlen —, az ő életében és otthonaiban nincsenek túlzások. Neki és Michael Douglasne közösen két háza van New Yorkban, egy Kanadában és egy Spanyolországban, ahol idejük nagy részét töltik. 

A sztárpárnak két közös gyereke van, a 25 éves Dylan, a 22 éves Carys, illetve Michael Douglesnek van egy az első házasságából származó, 46 éves fia, Cameron. Dylan és Carys Bermudán nőttek fel, mielőtt a család 2009-ben visszaköltözött New Yorkba. Catherine és Michael korábban, 2013-ban szakítottak, miután kiderült, hogy Michael rákban szenved, Catherine-nél pedig bipoláris zavart diagnosztizáltak. A pár azonban 2014-ben kibékült, és azóta nyíltan beszélnek arról, hogy dolgoznak a házasságukon.

„Két híresség együtt 10-et tesz ki. Ez így van. Kétféle verziója van a történetnek, és kétféle elképzelés is létezik róla” – mondta a színésznő, aki egy különleges titkot is elárult a több mint 25 éve tartó hosszú házasságukról: „Nem figyelünk a rólunk írt hülyeségekre, ez a legfontosabb. Tiszteletben tartjuk egymás terét, és a gondolkodásunkban is függetlenek vagyunk”.

Caterine Zeta-Jones azt is elárulta, hogy a nagy korkülönbség ellenére ő és férje nagyon is hasonlítanak egymásra.

„Ugyanazon a napon születtünk, 25 év különbséggel. Nem félünk kimondani a véleményünket, kifejezni magunkat. Mindketten nyíltak vagyunk, ami jó dolog” — mondta el a színésznő, mit tartja őt és férjét össze ilyen hosszú idő és a hatalmas korkülönbség ellenére is. 

Igazi filmes legenda tűnt fel a Wednesday 2. évadában, és mindenkivel feltörölte a padlót – Te észrevetted?

A Netflix fekete humorú sikersorozatában egy igazi legenda tűnt fel. Joanna Lumley Morticia Addams anyjának bőrébe bújt a Wednesday 2. évadában és mindenkivel felmosta a padlót.

Jenna Ortega: élő rajzfilmfigurává változott a Wednesday sztárja! - VIDEÓ

Emlékeztek még a cuki, babaarcú lányra a You-ból? Nos, a Wednesday, Jenna Ortega sztárja most úgy néz ki, mintha egy Tim Burton filmből lépett volna elő.

Tudtad, hogy az Addams Familyt egy valódi családról mintázták? Ők voltak az igazi galádok

Wednesday és sötét pereputtya groteszk, mégis szerethető. A gót, fekete humort talicskával szállító Addams Family azonban nem a puszta képzelet szüleménye, egy valódi családról mintázták.

 

 

 

 

