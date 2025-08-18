Catherine Zeta-Jones végre kimondta: ez köti a nála 25 évvel idősebb Michael Dougleshez

Catherine Zeta-Jones közlékeny pillanatában volt, amikor olyan kérdésere is válaszolt a Time magazinnak, amelyekre csak kivételes esetekben tér ki. Ilyen a házassága és az, hogyan élnek együtt negyed évszázada férjével, Michael Douglesszel. Mi a titok, ami még mindig a nála 25 évvel idősebb sztárhoz köti.
A színésznő elárulta, hogy noha négy csodálatos ingatlant tudhat magáénak, amelyek között megosztja az életét, bármennyire hangzik is ez jet-setnek — a gazdagok életmódja, amely a hétköznapi emberek számára elérhetetlen —, az ő életében és otthonaiban nincsenek túlzások. Neki és Michael Douglasne közösen két háza van New Yorkban, egy Kanadában és egy Spanyolországban, ahol idejük nagy részét töltik.
A sztárpárnak két közös gyereke van, a 25 éves Dylan, a 22 éves Carys, illetve Michael Douglesnek van egy az első házasságából származó, 46 éves fia, Cameron. Dylan és Carys Bermudán nőttek fel, mielőtt a család 2009-ben visszaköltözött New Yorkba. Catherine és Michael korábban, 2013-ban szakítottak, miután kiderült, hogy Michael rákban szenved, Catherine-nél pedig bipoláris zavart diagnosztizáltak. A pár azonban 2014-ben kibékült, és azóta nyíltan beszélnek arról, hogy dolgoznak a házasságukon.
„Két híresség együtt 10-et tesz ki. Ez így van. Kétféle verziója van a történetnek, és kétféle elképzelés is létezik róla” – mondta a színésznő, aki egy különleges titkot is elárult a több mint 25 éve tartó hosszú házasságukról: „Nem figyelünk a rólunk írt hülyeségekre, ez a legfontosabb. Tiszteletben tartjuk egymás terét, és a gondolkodásunkban is függetlenek vagyunk”.
Caterine Zeta-Jones azt is elárulta, hogy a nagy korkülönbség ellenére ő és férje nagyon is hasonlítanak egymásra.
„Ugyanazon a napon születtünk, 25 év különbséggel. Nem félünk kimondani a véleményünket, kifejezni magunkat. Mindketten nyíltak vagyunk, ami jó dolog” — mondta el a színésznő, mit tartja őt és férjét össze ilyen hosszú idő és a hatalmas korkülönbség ellenére is.
