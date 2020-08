Kik legyenek a kisbaba keresztszülei? Ez valószínűleg sok fiatal leendő szülőnek okozhat fejtörést, Lilláék sincsenek ezzel másképp, hiszen több jelöltjük is van.

„A mi családunkban nagyon fontos szerepe van a vallásnak. Természetesen a kisfiunk is meg lesz keresztelve. Lillával már többször szóba került, hogy kik legyenek a keresztszülők, de még nem állapodtunk meg. Ugyanis öten vannak erre a »szerepre«. Timi, nekem van két testvérem, illetve két barátunk is szívesen betöltené ezt a szerepet a gyermekünk életében. Nincs már sok időnk eldönteni, de bárkit is választunk, a kisfiunk biztosan jó kezekben lesz" - árulta el Tamás a Ripostnak.