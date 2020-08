Ahogy azt már megszokhattuk, Gelencsér Timi időről-időre megoszt magáról egy-egy szexi képet, a követői legnagyobb örömére. Nemrég egy aprócska rövidnadrágban villantotta meg égig érő, napbarnította lábait, és ezzel fel is robbantotta az Instagramot.

Most azonban rendhagyó képpel lepte meg a követőit: az egyik rajongó kérésére feltöltött egy gyermekkori fotót a mystoryjába. Elképesztően aranyos kislány volt, és még most is látszódnak az arcán a babakor vonásai.