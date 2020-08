2020. augusztus 17., hétfő az ♌ban (Fogyó hold, Oroszlán)Bonyolult, leterhelő nap lehet ez, bonyodalmakkal, félreértésekkel. A kapkodást, a sietséget messzire kell kerülni. A tudatosság, a megfontolt tettek viszont később kiemelkedő sikereket is hozhatnak.

2020. augusztus 18., kedd az ♌ban (Fogyó hold, Oroszlán)Ma már megmozdulnak a különféle energiák, lendületbe jövünk. Új munka, új szerelmi és baráti kapcsolatok lehetősége is feltűnhet a színen. A hangos, zajos közeg ne adjon okot a megfutamodásra.

2020. augusztus 19., szerda a ♍ben (Újhold, Szűz)Kora hajnalban tetőzik az Újhold, így reggelre már növekedésnek is indul a Hold. Ez azt is jelenti, hogy végre kezdünk erőre kapni. Lendületbe jövünk, könnyebbé válik a különféle feladatok megvalósítása.

2020. augusztus 20., csütörtök a ♍ben (Növő hold, Szűz)Érdekes belső kényszert érzünk arra, hogy egyfolytában tegyünk-vegyünk, csináljunk valamit. Mindegy mi az, csak lehessen rajta ügyködni, foglalatoskodni, szétszedni és összerakni. Ha szárnyal a fantázia, az pozitív eredményt hoz.

2020. augusztus 21., péntek a ♎ben (Növő hold, Mérleg)Vegyes energiák jellemzik a napot, a hangulatunk ingadozhat, ám az eredmények mégis kecsegtetők. Ennek fontos feltétele, hogy mindig mondjunk igazat. Tilos ma olyan utcába fordulni, amiben még sosem jártunk.

2020. augusztus 22., szombat a ♎ben (Növő hold, Mérleg)Mivel ez egy információdús nap, okosan kell kommunikálni. Alaposan gondoljuk meg, mit mondunk és kinek. Ha jó helyre célozzuk a korrekt információt, nyert ügyünk van. Kérdezni szabad!

2020. augusztus 23., vasárnap a ♏ban (Növő hold, Skorpió)Bármi megeshet, jöhet jó... és még jobb! Ennek a hétnek az egyik legjobb napja a vasárnap. Ennek ellenére lehetőleg maradjunk otthon és ne ígérjünk meg semmit. Örvendjünk a csendnek, a harmóniának.