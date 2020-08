Berki Krisztiánt alapjaiban változtatta meg a kislánya, Natika születése. Az izomcelebnek viharos kapcsolata volt a szüleivel, és hosszú éveken át el is hidegültek egymástól. Natikának köszönhető, hogy újra egyesült a szétesett család. „Natika kérése volt, hogy az óvodai ballagásán minden nagyszülő részt vegyen, és azt is külön kérte, hogy Pötyikét (az anyósomat) is hozzuk magunkkal a nyaralásra" –mesélte Berki a Hot!-nak, és azt is hozzátette, hogy most már teljesen készen áll arra, hogy kétszeres apa legyen.

„Natika először mondogatta, hogy nem szeretne kistestvért, de Mazsival sikerült megnyugtatnunk" – tette hozzá Krisztián.