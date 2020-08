Anikó az elmúlt fél évben több, mint 26 kilót fogyott. Nemrégiben pedig egy online társkeresőre is felregisztrált, de hamar rájött, hogy nem neki való. Szerencsére azonban óriási mellei semmit sem változtak, amiről szintén egy fotóval biztosította a követőit.

Most pedig egy új fotóval rukkolt elő, ami egy forgatáson készült. Kiváncsian várjuk, mivel fog most Anikó meglepni minket. Addig is gyönyörködjünk a ragyogásában.