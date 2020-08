Aki nem látta a 2012-ben indult valóságshow-t, az is hallott a kis Honey Boo Booról és édesanyjáról Mama June-ról. Boo Boo, azaz Alana Thompson azóta kamaszlány lett, a botrányos véget ért trashreality már rég nem forog, az embereket még mindig érdekli, mi van anyával és lányával. MI most megmutatjuk, miként fest most a kislányként megismert Boo Boo.