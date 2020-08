Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, nem mindenki örül Ördög Nóra és Nánási Pál balatoni kisboltjának. A helyiek fellázadtak, ugyanis megszűnt a nyugalom Balatonakarattyán, többszörösére nőtt az autó forgalom, a nyaralók előtt folyamatosan autók állnak, ugyanis naponta több száz ember látogat el a sztárpár kisboltjába.

A műsorvezetőnő legújabb vlogjában a kisboltról, és a boltot körülvevő feszültségről is beszélt, és így fogalmazott:

„Az előző vlogunkban elmondtuk, mennyire kedvesek a helyiek, jól állják a sarat, hiszen az elmúlt időszakban elég nagy forgalomnövekedés történt ebben a picike városban. Azóta kiderült, hogy nem mindenki bírja ezt olyan jól. Én tényleg megértem azokat, akik ez ellen most felszólaltak, hiszen nagy változás történt ahhoz képest, ami korábban volt. Viszont az egész ügynek a megoldása nem a mi kezünkben van" – kezdte a videóban Nóri.

„Szerettünk volna a környéken egy-két olyan ingatlant kibérelni, amivel tudjuk növelni a parkoló területeket, de ez nem sikerült. De nem csak a parkolással van a baj, hanem a forgalommal is. Parkolóhelyet varázsolni most hirtelen nem tudunk, ezért az egyetlen, amit tehetünk, hogy beszélünk a problémáról" – folytatta Nánási, aki feleségével együtt azt tanácsolja, hogy a Nekem a Balatonba érkezők hagyják a nagyobb parkolókban az autóikat, és sétáljanak el hozzájuk. A sztárpár emellett a helyi elektromos rollerflottát is reklámozza, és arra buzdítanak mindenkit, használják ezeket a környezetkímélő, praktikus járműveket.

Az igazi nagy hírt Nánásiék a videó végére hagyták, és elárulták: újabb hely nyitását tervezik Akarattyán.

Érezzük és látjuk, hogy valószínűleg ez a kisbolt kevés lesz nekünk. Kinőttük. (...) Újabb terveink vannak itt Akarattyán. Egy új hely nyitását kezdtük el előkészíteni, és hamarosan erről is elkezdünk beszámolni.

Kíváncsian várjuk, miben mesterkednek Nóriék, de őket ismerve hamarosan egy újabb vloggal érkeznek, amiből kiderülnek a részletek.