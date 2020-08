„Rózsát nagyon lesújtotta, amikor három éve a diagnózissal szembesült. A méhét támadta meg a gyilkos kór, és sikerrel műtötte meg egy orvos ismerősöm, de utána még sokat szenvedett. Megszakadt a szívem érte, de nem tudtam, mitévő legyek, főleg amikor kezdtem észrevenni, hogy az életkedve is fogyatkozott. Ennek tudtam be, hogy nem vette elég komolyan a kemoterápiát. László öcsémmel tartottuk benne a lelket, de feladta. Nem bírta tovább- a tragédiák miatt öccsével szoros kapcsolatot ápol. „Őt is segítem, amiben tudom. Négyen voltunk testvérek, mára ketten maradtunk" - nyilatkozta a Blikknek.

Az énekesnek az egyik legnehezebb éve a 2020, egyik csapás követte a másikat, viszont még jobban összekovácsolódott a családja,