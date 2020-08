„Néha kicsit depis a dolog, de nagyrészt kiegyensúlyozott vagyok. Most az a feladatom, hogy lefussak néhány kört az ismeretségi körömben, hogy kiderüljön, van-e arra lehetőség, hogy elhelyezkedjek, hogy a költségeimet a gyógyszereimet ki tudjam fizetni. Ennek prioritása van, ez ügyben teszek most lépéseket. Amennyiben kudarc lesz a vége, akkor is ki kell találnom valamit, hogy családfenntartóként gondoskodjak mindenről" - nyilatkozta a Ripostnak.

„A vírus előtt már volt előadásom, de azóta sajnos nem állhattam színpadra. Ez a próbálkozás is arról szólt, hogy az élvezet mellett igyekeztünk pénztermelő tevékenységet végezni. Szerettem volna megtudni, hogy a dumával vagy a zenével, a dumának nevezett zenével, vagy a zenének nevezett dumával lehet inkább sikereket elérnem" – találgatott Lali király, aki pozitívan áll a jövőhöz.