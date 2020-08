Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hétvége előtt arra figyelmeztette az embereket, hogy a 12 év feletti korosztály számára is ugyanazokat a távolságtartási szabályokat kellene előírniuk a kormányoknak, mint a felnőttek esetében.

Az ENSZ egészségügyi ügynöksége az Uniceffel együtt vadonatúj útmutatót tett közzé, amelyben meghatározzák, mikor feltétlenül szükséges a gyerekeknek is hordaniuk az arcmaszkokat annak érdekében, hogy megfékezzék a koronavírus-járvány további terjedését.

"A 12. életévüket betöltő és náluk idősebb gyerekeknek a felnőttekhez hasonlóan kötelező jelleggel kellene viselniük a maszkokat abban az esetben, ha egy magas fertőzöttségi szinttel rendelkező területen lehetetlen betartani egymás között a minimális 1 méteres távolságot"

- olvasható Egészségügyi Világszervezet ajánlásában.

Azt is kiemelték, hogy meglehetősen kevés adat áll rendelkezésükre a gyerekek vírusterjesztésével kapcsolatban, mivel nem sok ehhez hasonló kutatást végeztek, az viszont egyértelmű már most is, hogy az aktív esetszámok megemelkedésében meghatározó szerepet játszhat egy tünetmentes beteg, akiknek legnagyobb hányada bizony a 12-18 év közötti korosztályhoz tartozik - írja a liner.hu