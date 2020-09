Az évszakváltás karöltve jár némi gardróbrendezéssel. Legyen egyetlen szekrényed, amelyben éppen elférnek a szezonális darabjaid vagy egy kis szobád, csak az öltözékeidnek, így sem, úgy sem úszod meg, hogy áttekintsd a ruhatáradat. Ilyenkor jó, ha elcsomagolod vagy magasabb polcra teszed a kánikulában használatos kedvenceidet és kézközelbe helyezed az őszi ruhatár alapdarabjait.

Fokozatosság és minőségellenőrzés

Érdemes azonban itt is a fokozatosság elvét betartani, tehát szeptemberben ne pakoljuk el az összes nyári holmit, hiszen előfordulhat, hogy egyszer-egyszer szükségünk lesz még egy sortra vagy egy lenge kis ruhára.

Amire érdemes még figyelni, hogy ne csak szedjük elő az őszi holmikat, de tartsunk egy kis minőségellenőrzést is. Mielőtt – átöblítve – elhelyeznénk a gardróbban az őszi ruhatárunk elemeit, vizsgáljuk át őket egyenként, hogy nincs-e rajtuk szakadás, kitisztíthatatlan folt vagy nem nyúltak illetve bolyhosak-e ki annyira, hogy már nem szívesen viselnénk őket. Nincs is annál bosszantóbb ugyanis, amikor látszatra ugyan tele a szekrény ruhákkal, de amikor választanánk közülük, kiderül, hogy igazából ez sem, az sem hordható már valamiért. Így ne szégyellje senki leselejtezni azokat a holmikat, amelyek már igazából csak a helyet foglalják, mert ezek hamis – a teli szekrény – illúziójával kecsegtetnek, valójában azonban meggátolnak abban, hogy egy praktikus, jól hordható ruhatárat alakítsunk ki.





De mik is az őszi ruhatár elengedhetetlen elemei?

KabátokBizony az ősz egyik nélkülözhetetlen kelléke a kabát. Eleinte elég egy laza farmerdzseki, később azonban jól jöhet már egy klasszikus ballon vagy egy vékonyabb pufi-kabát is.

CipőkA papucsok, szandálok ideje általában lejár szeptember közepén és szépen átveszik a helyüket a balerinák, tornacipők, sneakerek, de ne feledkezzünk meg ősszel a vízhatlan lábbeliről sem, hiszen októbertől bátran számolhatunk csapadékos idővel, ilyenkor pedig jól jöhet egy bohém és divatos gumicsizma is.



FelsőkFelsők tekintetében búcsúzzunk el az ujjatlan topoktól, amelyeket lecserélhetünk vagány pólókra, klasszikus ingekre vagy igazán csajos blúzokra – stílustól és életviteltől függően. Ezeket hordhatjuk betűrve, kiengedve, de akár a derékrészen vagy csípőn összecsomózva is.



Pulcsik, kardigánokAz ősz az igazi pulcsis, kardigános időszak, amikor a kabát még nem takarja el ezt a ruhadarabot, így akár az utcán is teljes pompájában megmutathatjuk a kedvenc pulóverünket vagy kardigánunkat. Sokan hajlamosak ősszel már a komorabb szürke, sötétkék, fekete színek után nyúlni, de próbáld ki, milyen üdítő, ha nem hódolsz be ennek a nyomásnak, hanem színesbe öltözöl. Egy szép mustársárga, méregzöld vagy rozsdabarna teljesen passzol az évszakhoz és hidd el, te is jobban érzed majd magad ezekben az árnyalatokban, még akkor is, ha kint épp szomorkás vagy borongós az idő.

Blézerek, zakókŐsszel nem mehetünk el szó nélkül a blézerek és a zakók kérdése mellett sem. Ezek olyan univerzális ruhadarabok, amelyek sosem mennek ki a divatból, s amelyek segítségével számtalan stílust kipróbálhatunk. Egy elegáns blézer, sima fehér pólóval és farmerral kifejezetten pimasz és fiatalos, míg egy decens blúzzal és ceruzaszoknyával irodai viselet. Hordhatjuk kabátként, sállal vagy csak a vállunkra vetve. Lehet a test sziluettjét követő és végtelenül nőies, de lazább, bővebb fazon is, amely a combunkat verdesi. Ne hagyjuk ki az őszi ruhatárból, mert nagyon hálás darab és rendkívül stílusos.



Nadrágok, szoknyákA nadrágokat, szoknyákat egész évben viselhetjük, hiszen attól függően, hogy milyen az időjárás, választhatjuk meg a hozzá illő fazont és anyagot. Míg nyáron a lenge és/vagy rövidebb darabok praktikusak, addig a hidegebb időben a melegebb és hosszabb verziókat érdemes viselni. Fazonok tekintetében pedig talán nincs is olyan, amely most ne lenne divatos: mini, midi, maxi, A-vonalú vagy ceruza fazonú szoknya, a nadrágoknál pedig még ennél is szélesebb a paletta.

KiegészítőkAz ősz igazán trend-barát, ami a kiegészítőket illeti, hiszen végre előkerülhetnek a kendők, sálak, amelyek nagyon fel tudnak dobni egy-egy összeállítást, de a különféle típusú kesztyűk és a sapkák is öltöztetnek, arról nem is beszélve, hogy október környékén már nem csak esztétikai szempontból érdemes őket viselni. S ha kiegészítők, akkor ne feledkezzünk meg a napszemüvegről se, amelyek nem csak stílusossá teszik a megjelenésünket, de az ősszel is jelen lévő UV-sugárzás káros hatásaitól is megóvja a szemünket.



Ne keseregjünk tehát, hogy vége a nyárnak, mert az ősz friss, színes, bohókás, amely tele van szépséggel és lehetőségekkel - az öltözködés terén is.