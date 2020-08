Itt van az ősz, itt van újra... S ha ősz, akkor lassan ideje elővenni a melegebb ruhadarabokat is. Na, ne essünk túlzásokba, nem kell minden nyári szettet elpakolni máris, de nem árt, ha néhány hosszabb nadrág is előkerül a szekrény mélyéről.

Az átmeneti időszak tipikus, kedvelt ruhadarabja a hosszú nadrág, amely szerencsére ősszel is remekül hordható, hiszen a hűvös reggeleken melegít, ám ha egy rövid ujjú vagy ujjatlan felsővel kombináljuk, akkor a délutáni melegben sem lesz kellemetlen viselet. Ráadásul annyi típus és fazon kapható ma a boltokban, hogy mindenki megtalálhatja az alkatának leginkább megfelelőt. De melyek lesznek a 2020-as ősz legdivatosabb darabjai?

Bő fazonokBár rendületlenül tartják magukat a lábakra és fenékre cuppanó, farmernadrágok, amelyekbe cipőkanállal kell belepréselni magunkat, már tavaly is megfigyelhettük, hogy egyre nagyobb teret hódítanak maguknak a bővebb szárú típusok. Ez lehet a '70-es évekből jól ismert trapéz, A vonalú, bokavillantós culotte, de az igazán széles szárú wide-leg is szóba jöhet. Az anyagok tekintetében ezek a fazonok szinte mindent elbírnak, készülhetnek farmerból, kordbársonyból – amely ismét kezd visszakúszni a divatba – vagy akár klasszikus pamutszövetből is.

PalazzoEz a nadrágtípus szintén a bővebb száráról ismert, ám annak egy speciális típusa, itt ugyanis nem mindegy, milyen anyagból készül. A palazzo alapfeltétele, hogy lebbenjen, libbenjen, s ezáltal igazán nőies és könnyed hatást keltsen. Ez a fazon a nyári esték és a kora ősz verhetetlen darabja idén, amely igazán elegáns hatást tud kelteni, ha selyemből vagy szaténból készül.

Paper bagSzintén nem számítanak újdonságnak a magasan záródó és a derékrészt masnival vagy vastag övrésszel hangsúlyozó paper bag nadrágok. Már tavaly is megfigyelhettük a trendet nagyon követő lányokon, idén azonban szinte már a ruhásszekrény kötelező elemévé vált ez a fazon. Nőies, mégis nagyon laza stílust kölcsönöz a viselőjének és nem utolsó sorban segít optikailag megvalósítani a homokóra alkatot.

JoggerEgyszerűen nem mehetünk el szó nélkül az utóbbi évek egyik legérthetetlenebb trendje, a jogger fazon mellett. Persze egy jó melegítőre mindenkinek szüksége van otthon, vagy amikor leugrik az edzőterembe, na de a munkahelyre vagy egy találkozóra felvenni... Pedig igen, manapság ez sem tabu. Sőt az sem, ha a jogger szaténból vagy bársonyból készül. Egy biztos, csak az hordja ezeket a darabokat, aki kellő magabiztossággal van megáldva.

ChinoA chino nadrág több szempontból is érdekes darabja a női ruhatárnak. Egyrészt azért, mert eredetileg a katonák körében volt népszerű, másrészt pedig, amikor bekúszott a civil életbe ez a viselet, akkor a férfiak öltözködésében honosodott meg, s csak utána vált a női gardróbok állandó lakójává. A chino a feneket és a combokat hangsúlyozó szűk fazon, amely rendkívül jól áll mindkét nemnek, de csak akkor, ha sikerül megtalálni a megfelelő – se nem túl szűk, se nem túl bő - méretet. Ha ez megvan, akkor viszont, hidd el, ez a nadrág igazi jolly joker lesz az idei szezonban is.