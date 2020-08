Gáspár Zsolti pokoli napokat élt át 6 napon keresztül az intenzív osztályon hasnyálmirigy gyulladása miatt. A súlyos betegség oka az volt, hogy Zsolti az elmúlt években szinte bármit képes volt megenni. Állattartóként nagyon sok állati eredetű ételt evett, gyakran evett birkát, juhot és azok belsőségeit is előszeretettel fogyasztotta. Az egészsége érdekében végül úgy döntött, hogy vegetáriunus lesz.

"Öt és fél éve teljesen megborult az étkezés a családunkban. A gyerkőcök csak csirkét esznek, én pedig teljes mértékben vegetáriánus lettem. Nem eszek se halat, se felvágottat, csak sajtot és tésztát, utóbbi viszont meg is látszik rajtam, mert olyan vagyok, mint Gombóc Artúr" - mesélte a Borsnak Gáspár Zsolti

"Pedig tényleg nem eszem. Nem is igazán mernék, mert pár évvel ezelőtt hat napra intenzív osztályra kerültem. Besárgultam és begyulladt a hasnyálmirigyem. Fáradékony voltam, semmi erőm nem volt, nem bírtam rendesen menni és fogni, a cipőmet sem tudtam bekötni, ráadásul még köszvényes is lettem. Kiderült, az egész szervezetem gyulladásban van, mert annyi belsőséget ettem, hogy már nem bírta feldolgozni a szervezetem. A sok koszos, piszkos, szenny kaja teljesen betett nekem. Két pofára zabáltam a tüdőt, vesét, májat, szívet, gyomrot, igazából mindent megettem, ami elém került, és ennek súlyos következményei lettek. Azt mondta az orvos, ha nem hagyok fel a belsőségekkel és a húsevéssel, akkor akár az életemmel is fizethetek, úgyhogy inkább önmegtartóztatok, és csak húsmentes ételeket eszem" - mondja Zsolti, aki komolyan odafigyel az étkezésére.

"Magam sem gondoltam, hogy így át fogok állni. Először egy 90 napos diétát írt elő az orvos, ami végül olyan jól sikerült, hogy a mai napig is tartom. Kezdetben csak kamillateát ihattam és háztartási kekszet, valamint ropit ehettem, ami hamar helyre is tette a gyomromat. Néha azért még visszasírom a szalontüdőt, de én is beláttam, hogy az egészségem a legfontosabb" - zárta le Gáspár Zsolti.