2021-től már törvényileg is szabályozzák, hogy az épülő új házak energiatakarékosabb módon épüljenek.

Már most sokan választják a passzív házakat, hiszen ezzel az építési móddal az építés költsége és a későbbi rezsiköltség is lényegesen csökkenhet, és még a környezetet védelmére is odafigyelhetünk.