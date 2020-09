A híres magyar rádiós, Bochkor Gábor elvesztette egykori kollégáját, aki nagyon jó barátja is volt egyben. Bochi a Facebook-oldalán búcsúzott megható sorokkal Indiántól, aki korábban Bumeráng-család tagja volt.

„Elment a Bumeráng-család egy tagja. Olyan hihetetlen ezt leírni. Kilenc éve már átéltük ezt, akkor szlovák barátunktól, Dubcektől búcsúztunk. Most pedig Indiánt kell elengednünk. Kellene. De nem megy. Annyi mindent átéltünk... Bárcsak itt lennél még. Olyan nagy terveink voltak. Közösen. Megcsináljuk majd, ha nem is veled, de érted. Hiányzol. Legyen neked könnyű a föld" – fogalmazott Bochkor.