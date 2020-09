Most költözött be frissen vásárolt villájukba Harry és Meghan, maguk mögött hagyva korábbi luxusotthonukat, ám a Santa Barbara-i városban élőknek már most tele van a hócipőjük a királyi párral. Mint kiderült, a család érkezése miatt ellepték a környéket a lesifotósok, így pedig gyakorlatilag senkinek sincs nyugalma.

Helikopterek repkednek a település felett, és minden boltba besétál egy idegen, hogy Harryék hollétéről érdeklődjenek, akik egyébként még nem is mutatkoztak nyilvánosan - írja a TMZ.