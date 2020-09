Mire érdemes figyelnie annak, aki szeretne eladni egy ingatlant? Meglepő módon elég sok dologra, most azonban csak azt nézzük meg, mit tartsunk szem előtt eladóként a foglalózáskor.



Foglalózás határidővel

A foglalózás az első lépés a sikeres szerződéskötéshez. Megpecsételi az eladó és a vevő szándékát egyaránt, ráadásul a foglaló után kihátrálni az adásvételből már mindkét fél számára anyagi veszteséggel jár.

Ha a vevő mondja vissza az üzletet, akkor elbukja a foglalót, ha pedig az eladó fél, akkor a foglaló dupláját kell megfizetnie a vevőnek.

De miért is akarna a tulajdonos lemondani az eladásról? Ennek számos oka lehet: jobb ajánlatot kap, olyan élethelyzetbe kerül, hogy mégsem tudja vagy akarja eladni az ingatlant, de ezeknél sokkal kellemetlenebb, ha végtelen időt kell várnia arra, hogy a vevő fizessen. Utóbbi esetben is érezheti úgy a tulajdonos, hogy ő mégsem kér ebből az üzletből, ám ha nem volt elég körültekintő, veszteség nélkül nem bonthatja fel a megállapodást. Ezért nagyon fontos, hogy foglalózáskor ne csupán a pénzátvétel tényét rögzítsék a felek, hanem szabjanak határidőt is, hogy az adásvételi szerződésnek meddig kell létrejönnie.

Hiszen ha nincs egy időkorlát, akkor a vevő akár hamis ígéretet is tehet szóban, hogy például készpénzre veszi meg a lakást 2 héten belül, ám a foglalózás után kiderülhet, hogy igazából hitelre van szüksége, amelynek beadása, elbírálása és folyósítása akár 180 napig is tarthat. Sőt, ha a dokumentumon csak a foglaló ténye szerepel és az összeg, akkor egy esetlegesen elutasított hitel után a vevő mehet egy másik bankhoz, majd egy harmadikhoz, a tulajdonos pedig várhat türelmesen akár éveket is, hogy ki lesz hajlandó neki kölcsönt folyósítani. Ezt megelőzendő érdemes tehát írásba rögzíteni, hogy a foglaló időtartama hány hét vagy hónap, s ha addig nem jön létre az adásvételi szerződés, mi lesz a pénz sorsa.

Birtokba adás és kiköltözés

A birtokba adás és kiköltözés témája általában csak akkor merül fel, mikor már a szerződést fogalmazza a vevő ügyvédje. Nincs is ezzel semmi gond, ha a szóban forgó ingatlan üres vagy ha a benne lakónak van hova költöznie. Ám hirtelen kardinális kérdéssé válhat a kiköltözés, ha a tulajdonos még benne él a lakásban, s csak a vételár megfizetését követően és annak felhasználásával tud egy új ingatlant vásárolni, majd abba beköltözni.

Ez bizony egy olyan pont, amelyen jó sokáig vitatkozhat a vevő és az eladó, ha nem foglalják írásba erre a kérdésre a választ, így jobb már az elején átgondolni a költözés körülményeit és ennek megfelelően vállalni a kötelezettségeket. Ha a lakás üres vagy van hova költözni, akkor a birtokbaadás a szerződést követően azonnal megtörténhet, ha azonban új otthont kell keresni, akkor valószínűleg nem kevés időt fog igénybe venni a költözés, arról nem is szólva, ha a vételár megfizetését követően tud csak az eladó nekiállni a másik lakás keresésének. Utóbbi esetben semmiképpen se menjen bele, hogy néhány héten belül költözik, hiszen a vételár kézhezvételétől számolva meg kell találnia a megfelelő ingatlant, ott le kell szerződnie a harmadik féllel, akiknek ki kell költözniük, esetleg fel kell újítani a lakást, s csak utána megvalósítható a régi otthon elhagyása. Ez pedig nem megy egyik napról a másikra. A legjobb, ha a foglalózáskor a birtokbaadás és kiköltözés időpontját is rögzítik a felek – mondjuk a teljes vételár megfizetését követő 90 nap -, így a szerződéskötéskor már senki nem támaszthat irreális elvárásokat a lakás átadásával kapcsolatban.



Egy ingatlan adásvétele nem tréfadolog sem a vevő, sem pedig az eladó számára, ezért nagyon körültekintően kell eljárni, mielőtt kötelezettséget vállalunk és aláírunk bármit is. A legjobb, ha szakemberre bízzuk az ezzel kapcsolatos papírmunkát, s mielőtt tollat ragadunk, jól átgondoljuk a helyzet buktatóit, különben nagyon kellemetlen helyzetben találhatjuk magunkat – akár eladóként is.