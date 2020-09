Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Trap kapitány korábban még igencsak szűkszavúan nyilatkozott szerelméről, Déliáról. Azóta olyan erős szövetséggé kovácsolódott szerelmük, hogy össze is költöztek, közösen tervezik az életüket.

Nemrég csúnya baleset érte Tibi szerelmét, Déliát, akinek egy rossz mozdulat következtében kiugrott a térdkalácsa. Trap kapitány éppen színpadon zenélt, fellépése volt, így ő nem tudott párja segítségére sietni, helyette a zenész volt kedvese, Tóth Gabi ment érte és vitte be a kórházba.

"Nem tudtam mozgatni a lábam, és el kellett másznom a telefonomig, hogy felhívhassam Tibit. Ő már éppen Tóth Verával koncertezett Veszprémben, így annyit tudott a távolból tenni, hogy szólt Gabinak és Krausz Gábornak, akik értem jöttek, és bevittek a sürgősségire, miközben a kislányukra Gabi anyukája vigyázott. Náluk is aludtam, másnap reggel kiadós reggelivel kínáltak, majd hazahoztak" - mesélte Délia a Story magazinnak.

Trap kapitány és Gabi között nagyon jó maradt a viszony, sokszor összejárnak.

"Baráti a kapcsolatunk, már-már családias. Szeretem, hogy segítjük egymást. Szeretik Déliát is, és ez szerencsére fordítva is igaz. Délia már jobban szeret Gabiékhoz járni, mint én" - vallotta be Tibi.