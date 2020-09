Felfelé ível Bódi Csabi fia, Csabika karrierje: éppenhogy befejezte második klipjének forgatását a fiatal fiú, máris valami teljesen új dologba vágja bele a fejszéjét: egy autós magazinműsor házgazdájaként fog hamarosan bemutatkozni a képernyőn, és ez még nem minden, a képernyőn túl, a rádióban is hallhatják majd a rajongók az ifjabb Csabit.

"Gyerekkorom óta rajongok a kocsikért, több száz autómodellból álló gyűjteményem volt, amit az édesapámtól kaptam. Mindegyiknek ismerem az összes paraméterét, nincs olyan Top Gear epizód, amit ne láttam volna. Hatalmas álmom volt, hogy egyszer, apuhoz hasonlóan én is kipróbálhassam magam műsorvezetőként. Most egy rádió és televízió számára is készítek műsort autós témában, amit nagy örömmel vállaltam el" - mesélte a Ripostnak az újdonsült műsorvezető, akinek most bőven van lehetősége kamatoztatni az eddig megszerzett tudását.

"A műsorom címe CarFace, ami utal arra, hogy szenvedélyesen szeretem az autókat. Nagyon élvezem a rádiózást, hetente egy alkalommal hallhatnak a hallgatók, míg a tévében havonta jelentkezem új műsorral. Rengeteget tanultam az elmúlt hónapokban a média világáról, remélem, hogy énekesi karrierem során is kamatoztatni tudom majd az itt tanultakat" - mondta büszkén Csabi.