A régi időkben csak és kizárólag szoknyát hordhattak a nők, ám az emancipáció valamint az, hogy munkába álltak a gyengébbik nem képviselői is – s ehhez elengedhetetlen volt a praktikusabb, kényelmesebb öltözködés – megreformálta a lányok és asszonyok ruhatárát. Olyannyira, hogy sokan kifejezetten idegenkednek már a klasszikus női viselettől, a szoknyától. Holott egy jó szoknya kényelmes, csinos és nem utolsó sorban remekül korrigálja az alakunkat.

Nézzük meg a 2020/2021-es ősz-tél 3 legdivatosabb darabját, mert bizony a szoknya hidegebb időben is nyugodtan hordható.



CeruzaszoknyaA ceruzaszoknya egy igazi klasszikus, amelynek jellemzője, hogy szorosan követi a test vonalát és általában térdig ér. A ceruzaszoknyát sokáig az irodai viselettel azonosították, ám az utóbbi időkben igazi megújuláson ment keresztül ez a ruhadarab és a női gardrób univerzális lakójává vált. Blúzzal és körömcipővel viselve nagyon elegáns tud enni, de egy laza pólóval és sportcipővel kombinálva igazi vagány, utcai outfitet varázsolhatunk magunknak. Előnye, hogy kiemeli a csípő gömbölyűségét, nyújtja a lábakat, ráadásul számos anyagban megvásárolhatjuk, így télen is jó barátunk lehet egy bakanccsal vagy egy hosszabb szárú csizmával.

A-vonalú szoknyaEz a szoknyatípus szintén extrán nőies, s biztosra vehetitek, hogy minden testalkaton jól mutat. Optikailag vékonyítja a derekat, főleg ha magasan záródik vagy vastag övvel hangsúlyozzuk ezt a részt, ráadásul évek óta divatos mini és midi hosszúságban is, így a modern és a konzervatív stílus kedvelői is megtalálhatják a számunkra ideális darabot. Ősszel választhatunk egy pliszírozott, lengébb anyagú modellt, míg télen jöhetnek a vastagabb anyagú szoknyák.

NadrágszoknyaA nadrágszoknyák igazi reneszánszukat élik, ráadásul rengetek fazonban és hosszban megtalálhatóak az üzletek polcain. Ez az a típus, amely ugyan nadrág, tehát két szára van, mégis szoknya hatását kelti, vagy azért, mert annyira bő a szára vagy azért, mert igazán rafináltan úgy alakították ki a szabását, hogy előröl szoknya benyomását kelti, hátulról azonban egyértelműen nadrág. Utóbbiak főleg mini változatban kaphatóak, ráadásul a nagyon divatos kockás mintázatban. Ezekből egy vastagabb harisnyával, rövid pulcsival és sneakerrel nagyon vagány szettet állíthatunk össze, míg a klasszikusabb, hosszú nadrágszoknyák, akár irodai viseletnek is alkalmasak egy blúzzal és blézerrel kombinálva.

Ősszel és télen sem kell tehát lemondanod a legnőiesebb ruhadarabok egyikéről, a szoknyáról, mert harisnyával, bokacsizmával, térdcsizmával, bakanccsal és sportcipővel is bátran hordhatod őket a mini fazontól egészen a maxiig, a szűk ceruzafazontól a csajos A-vonalig, s az anyagok terén is szinte végtelen a kínálat, hiszen a bőrszoknya most épp annyira divatos, mint a szövet, a velúr vagy a farmer.

