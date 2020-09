Még a kilépésük előtt is problémásnak vélték Meghant és Harryt, ám amióta Kaliforniában élnek fokozódik a "botrány" körülöttük. Egyáltalán nem kérik ki a család véleményét semmivel kapcsolatban. Sőt, még a királynőre is magasról tesznek.

A házaspár nemrégiben írt alá egy 112 millió font értékű Netflix-szerződést, mely megállapodás szerint dokumentumfilmek, dokusorozatok, filmek és gyerekfilmek készítésében fognak közreműködni. A DailyMail informátora azt állítja, hogy az egyik dokumentumfilm Diana családtörténetére és örökségére összpontosít majd, de félő, hogy ez olaj lesz a tűzre, és elmélyíti a Harry herceg és Vilmos herceg közötti feszültséget.

„Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy Harry herceg és Meghan a Netflixet választotta kreatív otthonának, és nagyon izgatottak vagyunk" – mondta Ted Sarandos, a Netflix vezérigazgatója.

Erzsébet királynőnek azonban elfelejtettek szólni a szerződésről, így csupán a sajtón keresztül értesült unokája életéről. Ám egyes felvetések szerint ezt a fajta megállapodást már szóban akkor is megkötötték, amikor végérvényesen is kiléptek a királyi családból - írja a The Sun.