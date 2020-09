Mint ahogy azt megírtuk, kigyulladt és lezuhant egy hőlégballon szeptember 5-én kora este Válnál. A tűzoltók egy közeli kukoricásban találtak rá a ballon égő maradványaira, ekkor találták meg a szülinapos Hajnalka teljesen összeégett holttestét is. A tragédia teljesen ledöbbentette a helyieket.

A születésnapozás tragédiába torkolott. Az ünnepelt Hajnalka szombat este nem tudott kimenekülni a süllyedés közben kigyulladt hőlégballonból. Szemtanúk szerint az asszony sokkos állapotba került, így nem mert a többiek után ugrani, valószínűleg ez okozta a halálát.

„Leszálláskor olyan erővel csapódott be a hőlégballon kosara, hogy ma is ott van a földön a nyoma. A feleségemmel együtt odasiettünk a tragédia helyszínére, ő a túlélőket locsolta vízzel. Egyikük elmondta, hogy biztatták Hajnit is, ugorjon ki, de ő vélhetően sokkot kapott, mert meg sem mozdult. Az utasok arca, keze megégett, testükre ráolvadt a ruha. A határban bolyongott Hajni férje, amikor rátaláltam. Azt mondta, a feleségét keresi. Szerencsére a tűzoltók nem engedték meg, hogy a felismerhetetlenségig összeégett holttestet megnézze" - nyilatkozta a Blikknek Császár Roland, Kajászó polgármestere.