Rita Ora megmutatta a melleit itt is, itt is és itt is. A híres énekesnő egyre több olyan fotót tesz ki magáról, amelyen dús kebleié a főszerep, a rajongói ennek pedig kifejezetten örülnek.

Nemrég egy újabb kép került fel Rita közösségi oldalára, a fotón pedig ismét egy mélyen dekoltált ruhában látható. Elképesztő, de 18 óra alatt közel 500.000 lájkot gyűjtött vele össze, ami azt jelenti, van igény az ilyen jellegű, durván szexi képekre.