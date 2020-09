Horváth Gréta közösségi oldalán mutatta meg káprázatos otthonát követőinek. A fotóival azt is bebizonyította, hogy náluk sincs mindig rend és tisztaság.

Minden embernek megvannak a saját különc szokásai, az Ázsia Expressz sztárja, Horváth Gréta pedig imádja a lakberendezést, ha tehetné állandóan pakolgatna és átvariálná a lakás zegzugait.

Mióta családi házba költözött családjával a barna szépség álllandóan csinosítgatja az otthonukat és persze ő is nagyon szereti, ha rend és tisztaság uralkodik a környezetükben, de előfordul, hogy náluk is eluralkodik a káosz.

"Ha valaki azt gondolná, hogy mindig mindenhol rend van akkor tévedés. Néha nálunk is össze tudnak csúszni a napok. Mindenkinél szokott kupi lenni, amivel nincs is gond ha utána besokkolsz és elpakolsz. (LAPOZZ) Ma reggel ez a látvány fogadott, szóval kávé letesz, indul a rendrakás, takarítás. Amit továbbra is utálok az a ruhák hajtogatása, szárítóról leszedése. Ki az aki épített már tornyot ruhákból?" - írta a fotók alá Gréta.