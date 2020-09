A Sztárban sztár idei évadában zsűriként debütáló Köllő Babett a második adásban is elkápráztatta a közönséget és zsűritársait is elképesztően mesés ruhakölteményében.

Igazi dívaként vonult be sötétkék ruhakölteményében a színpadra a Sztárban sztár második adásában Köllő Babett.Nemcsak a közönséget, de a zsűritársakat és a versenyzőket is letaglózta Babett, mikor királynőként vonult be a nem mindennapi szettjében.

Bár a mostani ruhája felülről zárt volt, így amúlt héten megmutatott hatalmas dekoltázsát most nem láthatták a tévénézők, de hosszú, formás lábait sejtelmesen megvillantotta a színésznő.

Kíváncsian várjuk, jövőhéten melyik testrészét vehetjük majd részletesebben szemügyre Köllő Babettnek.