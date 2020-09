Paris Hilton új dokumentumfilmje, a This is Paris a botrányhősnő életének minden apró részletét kivesézi, többek között a 2004-ben óriási botrányt kavaró házi szexvideóról is szó esik benne. Paris a videó kapcsán őszintén nyilatkozott arról, hogy akkor nem volt sínen az élete és úgy érzi bele lett kényszerítve a felnőtt tartalmú felvételekbe - írja a Daily Mail.

"Ez volt az első igazi kapcsolatom. 18 éves voltam, és olyan szerelmes, hogy mindenáron boldoggá akartam tenni. Emlékszem, amint elővette a kamerát. Tulajdonképpen belekényszerített. Olyan volt, mintha megerőszakoltak volna. Ez egy zavart tinilány privát pillanata volt, amit mindenki megnézett, és nevetett rajta, mintha vicces lenne. Ha mindez ma történne meg, egész más lenne a történet, de akkor én voltam a rossz, én tettem rosszat... Elveszett voltam és kétségbeesve vágytam a szeretetre, és ezt a lehető legrosszabb ember mellett találtam meg" - mesélte a történteket az örökösnő.