Ahogy azt korábban megírtuk, Curtis és Krisztike nemrég belejelentették: külön folytatják tovább az életüket. Mint kiderült, már év eleje óta nem alkotnak egy párt, de augusztusig titkolták a világ elől döntésüket.

A rajongók sokáig azt remélték, hogy a páros szép lassan visszatalál egymáshoz - erre utaltak Krisztike fotói is. Tegnap azonban robbant a hír: lesifotósok kapták lencsevégre a rappert egy másik nővel, egész pontosan Barnai Judittal. Curtis emiatt teljesen kiakadt: úgy érzi, mindent tisztán én nyíltan intézett, nem vert át senkit, ezért nem érti, miért cikkeznek róla ennyit.

Most pedig az is kiderült, mit szól Krisztike a történtekhez:

"Elég hamar megvigasztalódott az exe... Ezt érzi ilyenkor minden nő, és Kriszti sincs ezzel másképpen. Egyébként is érzékeny időszak ez egy anya számára, aki a terhessége első pillanatától küzdött azért, hogy egy család legyenek, de mindhiába. A sok kudarc és újrakezdés után bár kimondták a szakítást, de erre még nem volt felkészülve. Szépen váltak el, Doncsi miatt jóban vannak, még a Sztárban sztár próbájára is elvitte korábban, de ezek a leleplező fotók most nem hiányoztak, biztos idő kell neki, hogy ezt megeméssze" - mondta egy neve elhallgatását kérő ismerős a Blikknek.