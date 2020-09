Körtvélyessy Kinga bármelyik pillanatban életet adhat gyermekének - sajnos azonban már most is kórházban kell lennie.

Ahogy azt korábban megírtuk, cukorbetegsége miatt veszélyeztetett terhes L.L. Junior felesége, Körtvélyessy Kinga. A baba és a saját biztonsága és egészsége érdekében befeküdt a kórházba, a kislány ugyanis hamarosan világra jön.

A Ripost megkérdezte a híres nagypapát, Körtvélyessy Zsoltot, hogy mit lehet most tudni lánya állapotáról, a színész pedig szerencsére jó hírekkel szolgált:

"Tulajdonképpen most már bármelyik pillanatban beindulhat a szülés. Kinga már befeküdt a kórházba is, jól érzi magát, nincsenek nagy fájdalmai. Szemmel tartják. Így a legbiztonságosabb, én is nyugodtabb vagyok. Sajnos nem lehet bemenni hozzá a korlátozások miatt, de természetesen mindennap beszélünk, telefonon hívjuk egymást. Bevallom, izgulok, hogy minden rendben legyen, és egy egészséges, szép kis csodát hozzon a világra a lányom" - mesélte a Barátok közt egykori sztárja, aki kicsit tart attól, hogy a szülést követően nem mehet majd be azonnal Kingához a kórházba.

"Nagyon necces, Laci is necces, de ahogy ismerem, ő valamilyen úton-módon elintézi, hogy ott lehessen. Kingu apás szülést szeretne, Laci nem annyira, de úgy tudom, már ő is benne van. Remélem, én is be tudok majd menni meglátogatni és megismerkedni a kis unokámmal" - mondta Zsolt.