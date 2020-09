Péterfy Bori nemcsak különleges hangjával, hanem elképesztően vagány stílusával is a színpad fel tereli a rajongók figyelmét.

Az énekesnő a színpadon mindig is a dögös, amazon vonalat képviselte, amiért egyszerűen megvesznek rajongói.

Bori a fellépésein előszeretettel visel necc harisnyát, most pedig egy egyszerű fekete bugyit húzott hozzá. Legutóbbi fellépésén is ilyen szettben lépett színpadra, amelyről fotó is készült. Az énekesnő maga osztotta meg az Instagram-oldalán, amit már több száz rajongója kedvelt.

Íme:

Hihetetlen, hogy Bori nem változik, és még mindig ugyanolyan vadító, mint 10 évvel ezelőtt.