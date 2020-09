A kamilla vagy más néven orvosi székfű számos pozitív hatással bír, ami az egészséget illeti. Virágzata illóolajban gazdag, amely kiváló gyulladáscsökkentő, de emellett egyéb gyógyító tulajdonsággal is rendelkezik. Ráadásul nem csupán a felhasználási területe sokrétű, de igen változatos formában élvezhető jótékony hatása. Iható teaként, beszedhető kapszulaként, de krémként, tinktúraként is alkalmazható a különféle panaszok enyhítésére.



Nyugtalanság, álmatlanság ellenA kamillát sokan a világ legnyugtatóbb növényének tartják. Már az ókorban is ismerték, s kellemes, almára emlékeztető aromája miatt előszeretettel fogyasztották a kamilla forrázatát. A neve is innen ered: kamai melon, amely azt jelenti görögül, hogy őrölt alma. Orvosi kísérletek bizonyítják, hogy a kamillában található anyagok az agy és az idegrendszer ugyanazon területein hatnak, mint a nyugtatók, így eredményesen oldják a stresszt és a szorongásokat.



Egy nyugtató tea elkészítéséhez 2 kávéskanál szárított virágot kell leönteni 1 csésze forró, de nem lobogó vízzel, majd 5 perc után leszűrni. Napi 2-3 csészével fogyasztva kisimítja az idegeket, este pedig kifejezetten altató hatással bír.





Gyulladás, fertőzés ellenA kamilla külső és belső gyulladásgátlónak is kiváló.





Külsőleg alkalmazva antibakteriális és gombaellenes összetevőinek köszönhetően megakadályozza a fertőzések kialakulását illetve megszünteti azokat.





A bőrön jól alkalmazgató a leszűrt és lehűtött forrázat, de akár kamillaolajat is lehet használni megfelelő hígításban például sebgyógyításra, ekcémára vagy égési sérülések kezelésére.

A szem gyulladásos megbetegedései vagy szemirritáció esetén sem érdemes megfeledkezni róla, mert a tiszta, lehűtött, friss tea, steril csepegtetőbe töltve hatásosan enyhíti a fenti tüneteket.

Szájfertőzéssel, aftával vagy ínygyulladással küzdve öblögetőként szintén jó szolgálatot tehet egy csésze lehűtött kamillatea.

Felfázás vagy aranyér esetén pedig hatásos ülőfürdő készíthető belőle oly módon, hogy 4-5 csepp illóolajat vagy 4-5 csésze leszűrt kamillateát kell önteni a langyos kádfürdőbe, majd legalább 30 percig pihenni benne.





Belsőleg alkalmazva a kamilla kivonata enyhíti a gyomor- és bélbetegségek tüneteit, de emésztési zavarok, sőt gyomorfekély esetén is alkalmazható.

Megfázás ellenAz őszi, téli időszakban jelentkező felső légúti panaszok esetén is jó szolgálatot tehet a kamilla. Torokgyulladás esetén öblögetőként alkalmazható, de a hörghurut, a torokfájás és a nátha tüneteit is enyhíti a belőle készült tea. Az orrdugulás kamillás inhalálással is kezelhető, ehhez egy tál forró vízhez kell hozzáadni 2 teáskanál virágot vagy 4-5 csepp olajat, majd a tál fölé hajolva, törölközőt téve a fejre kell mélyeket lélegezni a felszálló gőzből.



A kamilla nagyon enyhe hatású gyógynövény, így akár hosszabb ideig is bátran alkalmazható. Mellékhatása szinte egyáltalán nincs, ám akadnak olyanok, akik allergiásak lehetnek rá, így ha valaki hányingert, asztmás rohamot vagy bőrelváltozást, szemdagadást észlel, azonnal abba kell hagyni az alkalmazását és orvoshoz fordulni.