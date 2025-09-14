Az Emmy-díjátadó eddigi legvillantósabb ruhái: hódítottak a meztelenruhák és a köldökig érő dekoltázsok

Minden év szeptemberében megrendezésere kerül az Emmy-díjátadó, ami a filmipar és a divatvilág egyik legnívósabb rendezvénye. A 2025-ös Emmy-díjátadóra hangolódva összegyűjtöttük azokat az eddigi megjelenéseket, amiket soha nem felejtünk majd el!
Az Emmy-díjátadó egy black tie esemény, ami a divat nyelvén annyit takar, hogy formális, hosszú, ünnepélyes estélyi ruha a dresscode. Ezt a szabályt minden évben megszegi valamelyik A-listás híresség, amit lehet sikkesen, és lehet ízléstelenül is tenni. A következőkben összegyűjtöttük a legrizikósabb ruhákat, amik vagy ikonikus divatpillanattá váltak, vagy egy katasztrófává.
A színész és énekes egy élénk piros estélyiben jelent meg a 2024-es Emmy-díjátadón. A Valentino Couture ruha megmutatta várandós pocakját, a Tiffany ékszerek pedig kiemelték szépségét. Ez a megjelenés abszolút sikernek bizonyult.
Zendaya 2019-es kis hableányra hasonlító megjelenése azonnal beírta magát a divattörténelembe. A fűzős, hálós smaragd ruhát Vera Wang tervezte.
2019-ben Emilia Clarke egy sötétkék, mélyen dekoltált estélyi ruhát viselt. Ekkor nyerte meg a legjobb női főszereplőnek járó Emmy-díjat a Trónok harca sorozatban nyújtott alakításáért.
A színésznő egy vérvörös, mélyen dekoltált és nyitott hátú ruhát választott a 2009-es Emmyre.
A rossz példa. Tess Smith 2005-ben egy ízléstelen nagyon kivágott ruhát viselt a vörös szőnyegen. A playboymodellt nem meglepő módon többet nem láttuk a neves eseményen.
2003-ban Kim Cattrall megnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, és a kövekkel kirakott, kivágott ruhája bámulatos volt. Ezt a fazont nemrégiben a fast fashion márkák is visszahozták a mai modern divatba.
A 2000-es legjobb női főszereplő Emmy-díjat Halle Berry nyerte, az eseményen a színésznő két átlátszó ruhát is viselt, amit azóta rengetegen próbáltak újraalkotni.
1998-ban Angelina Jolie megnyerte a legjobb női főszereplő és a legjobb női mellékszereplő díját is. Az eseményre Angelina egy nude, strasszos ruhát viselt, aminek magas sliccelése kiemelte tökéletes alakját.
