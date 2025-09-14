Ha ezt a reggelit készíted el a pasidnak, egész nap bírni fogja a fizikai „munkát”

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Life
2025.09.14.
Ugye tudod, hogy a férfi szívéhez (és más testrészeihez) gyakran a gyomrán át vezet az út? Ez a fehérjében gazdag tojásos reggeli annyi energiát ad, ami egész hétvégére kitart, mindkettőtök legnagyobb örömére.

A hétköznapok rohanása közben gyakran elfelejtjük, hogy mennyire fontos a reggeli. Egy gyors kávé, és egy kis müzli vagy péksüti persze életmentő lehet a dolgos napokon, de valljuk be, nem az a tápláló kezdés, amit a testünk igazán megérdemel. A hétvége viszont tökéletes alkalom arra, hogy kicsit lelassíts, és valami igazán ütős reggelivel lepd meg magatokat. Ez nemcsak a napodat indítja be, de a kapcsolatba is belecsempész egy kis plusz törődést.

Avokádós, baconös tojásrántotta reggeli recept
Lepd meg a pasid egy igazi energia adó, fehérjedús tojásos reggelivel!
Forrás: Shutterstock

A fehérjében gazdag tojásos reggeli az igazi titkos fegyver

A férfiak – főleg ha sokat mozognak – imádják a laktató, energiát adó fogásokat. Ebben a receptben a tojás és a bacon klasszikus párosítása találkozik a burgonya szénhidrátlöketével és az avokádó krémes frissességével. Ez nemcsak egy tökéletes reggeli, hanem igazi energiabomba. Fehérjében gazdag, így feltölti az izmokat, a szénhidrát pedig gondoskodik arról, hogy bírja a fizikai kihívásokat, legyen szó edzésről, ház körüli munkákról vagy egy hosszabb, intenzív ágytornáról.

Reggeli, amiért a pasid hálás lesz

Ez a recept a klasszikus hétvégi reggelibe visz egy csipetnyi csavart. Egyszerre laktató, ízletes és csábítóan pikáns. Garantáltan olyan étel, amitől a pasid napja nemcsak erősebb, de sokkal jobb is lesz. Ha eddig csak rántottát villantottál szombat reggel, most itt a lehetőség, hogy szintet lépj. Hidd el, életed párja imádni fogja, amit a tányérjára varázsolsz.

Fehérjében gazdag tojásos reggeli
Ez a fehérjében gazdag tojásos reggeli a tökéletes hétvége indító.
Forrás:  Getty Image

Hozzávalók:

  • 2 közepes főtt burgonya, felkockázva
  • 3 tojás, felverve
  • 2 szelet bacon, felkockázva
  • 1/2 fej vöröshagyma, aprítva
  • 2 ek olívaolaj
  • 2-3 ek édes chili szósz
  • só, bors ízlés szerint
  • 1 avokádó
  • fél lime leve
  • friss kenyér a tálaláshoz

Elkészítés

Egy nagy serpenyőben közepesen magas lángon hevítsd fel az olívaolaj felét, majd dobd rá a felkockázott főtt burgonyát. Sózd ízlés szerint, és pirítsd aranybarnára, nagyjából két percig, majd szedd ki egy nagyobb tányérra. Ugyanebbe a serpenyőbe jöhet a maradék olaj, amiben először a bacon és a vöröshagyma kap egy kis pirítást, majd hozzá öntheted a felvert, fűszerezett tojást. Hagyd, hogy az egész illatosra süljön, majd tedd a tojásrántottát is a tányérra, a burgonya mellé. A végén már csak annyi a dolgod, hogy az avokádót meghámozd és felvágd, meglocsold a lime levével, majd friss kenyérrel és édes chili szósszal együtt tálald. Hidd el, mire a pasid belekóstol, már nemcsak az étvágyát, hanem a teljes napját is beindítottad.

