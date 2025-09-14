A nagy gólyaderbi: 9 gyereket szült egy verseny kedvéért az angol nő

A különc milliomos mindig is imádta a versenyeket, a szellemes tréfákat és különböző átveréseket, halála előtt pedig gondoskodott róla, hogy mindenki emlékezzen a nevére.

Elképesztő verseny: 500 ezer dollárt hagyott arra a nőre a különc milliomos, aki 10 év alatt a legtöbb utóddal gyarapítja a várost

Charles Vance Millar, a szülőversenyek atyja

A legnagyobb tréfa

Toronto egyik legtehetősebb ügyvédjének számított az 1854-ben született Millar, aki imádta a humort, és még jobban szerette megviccelni az ismerőseit, sőt, olykor az ismeretleneket is. Egyik kedvenc időtöltése volt a lóversenyzés és a sörfőzés mellett az, hogy pénzt hagyott a járdán és titokban kileste az embereket, hogyan teszik el a pénzt és mennyire figyelnek rá, nehogy észrevegyék őket. Nem meglepő tehát, hogy szeretett volna egy nagy, semmihez sem hasonlítható tréfát véghez vinni.

Különös végrendeletet hagyott hát: 500 ezer dollárt (mai árfolyamon nagyjából 10 millió dollárt) hagyott arra a nőre, aki 10 év alatt a legtöbb utóddal gyarapítja a várost.

Az extrém versenynek ideológiát is gyártott: szerinte így a szex lesz a kanadaiak kedvenc sportja az elkövetkezendő években.

A hajsza elkezdődött

Bár a milliomos ügyvéd rokonai minden lehetséges módon támadták az őrült végrendeletet, fáradozásuk hiábavaló volt: a bíróság minden pontot érvényesnek nyilvánított, ezért Millar halála után azonnal, országszerte kitört országszerte a babaláz.

Charles Vance Millar egy kisbabával

A versenynek azonban komoly szabályai voltak: csak azok a babák számítottak, akik házasságon belül születtek, és akik a határidő lejártakor, 1936-ban még életben voltak. Ha pedig több asszony is azonos számú gyermeket szül, a nyereményt egyenlően osztják el köztük.

Az elképesztő mennyiségű jelentkezőből végül 11 házaspár maradt tartósan a versenyben, a gólyaderbiről pedig az országos hírek és a bulvársajtó is folyamatosan beszámolt. Nem volt olyan kanadai, akit ne érdekeltek volna a fejlemények: a polgárok fogadásokat kötöttek, és minden alkalommal megünnepelték, ha kedvenc családjukba egy újabb csecsemő született.

A nyertes pedig...

1936 halloween estéjén ért véget a hajsza, Millar halálának tizedik évfordulóján. A versenyt négy család nyerte meg, akik aztán egyenlően elosztották a főnyereményt: mindegyik édesanya fejenként 9 gyermeket hozott a világra. Vigaszdíjasok is voltak, ugyanis egy Lillian Kenny nevű nő 10 gyermeket szült a bajnokság ideje alatt, azonban sajnos ebből időközben négyen elhunytak. Mindenki megdöbbenésére csalás is történt: egy Mrs. X-nek nevezett hölgy ugyanúgy 10 gyereknek adott életet, azonban a babák fele nem a férjétől fogant.