Bruce Willis feleségének nyilatkozata kiverte a biztosítékot: a színész rajongói nekiestek Emmának - Videó

Bruce Willis felesége renddszeresen beszámol férje állapotáról és arról, hogy a gondozóik mit élnek át a demens betegek mellett. Most pedig azt is elárulta, a színésznek - akiről a minap lesifotók készültek - 0-24-es gondoskodás kell, ezért már nem a családdal lakik.

Bruce Willis felesége visszavágott a kommentelőknek

Emma Heming a támadások miatt sem bizonytalanodott el döntésében, kijelentette, hogy ő tudja legjobban, hogy mire van szüksége a férjének és a legjobb belátása szerint ápolja őt. Egy interjú Bruce Willis felesége elárulta, hogy már a saját mentális egészsége is ráment a kialakult helyzetre és ez is közrejátszott abban, hogy másra bízta Bruce ápolását. Ez azonban csak olaj volt a tűzre: többen valósággal nekiestek a fiatal nőnek, mert szerintük ez egyértelmű jele annak, hogy a saját életét fontosabbnak tartja, mint a férjéét. Emma azt is elmondta, hogy a családjuk, így két közös gyerekük is lassan elszigetelődött, és biztos benne, hogy ezt Bruce se kívánná a lányoknak.