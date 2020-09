A királynő alaposan figyel arra is, hogy szettjének minden egyes darabja összhangban legyen egymással, és olyan apróságokra is odafigyel, mint például az esernyő színe. Angliában meglehetősen esős az időjárás, így gyakran van szükség erre a kiegészítőre is, amit általában ő maga tart a feje fölé.

Kattints a képre és nézd meg galériánkban az uralkodó esernyő kollekcióját!