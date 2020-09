Mi is az a mikrodermabrázió

A dermabrázió voltaképpen bőrcsiszolást jelent, azaz ha ezt a kezelést kéred a kozmetikusodtól, akkor ő meg fogja szabadítani az arcodat az elhalt hámsejtektől. Az elszarusodott felhám eltávolítása nagyon fontos, ha egészségesen ragyogó bőrt szeretnénk, ebben segít ez az eljárás, amely megfiatalítja a bőr felszínét, csökkenti a pórusok eltömődésének esélyét, s így a pattanások kialakulását, ráadásul a különféle bőrápoló termékek – olajok, szérumok, krémek - is sokkal jobban fel tudnak szívódni, ha nem állják útját pajzsként az elhalt hámsejtek.



Az elhalt hámsejtektől valamennyire otthoni arcradírozással is megszabadulhatunk, amely történhet fizikai és kémiai módon. Ennél azonban sokkal mélyebb és intenzívebb a professzionális bőrcsiszolás, így jobban járunk, ha bizonyos időközönként kozmetikusra bízzuk ezt a feladatot.





A mikrodermabrázió fajtái

Kristályporos módszer

A kristályporral végzett mikrodermabrázió során a csiszolást végző készülék aluminium-oxid port szór nagy nyomással a bőrre, amely leradírozza az elhalt hámréteget, majd a gép azonnal vissza is szívja a port és a sejtdarabkákat. Hátránya, hogy a tökéletlen elszívás miatt az aluminium-oxidot mind a kozmetikus, mind a vendég belélegezheti, illetve a maradványok lerakódhatnak a vendég fülében, haján, nyakán, amely ugyan nem káros, de kellemetlen lehet. Szem környékén pedig nem ajánlott a használata, annak veszélye miatt, hogy a szemcsék esetleg a szembe kerülhetnek.



Gyémántfejes módszer

A gyémántfejes mikrodermabrázió során a kozmetikus a vendég bőrének leginkább megfelelő gyémántszemcséket tartalmazó csiszolókoronggal dolgozik. Itt nincs por, amely kellemetlenséget okozhat, ha az elszívás nem tökéletes, ennél az eljárásnál ugyanis csak a gyémántfej által lecsiszol, elhalt hámsejteket távolítja el a vákuum.



A mikrodermabrázió előnyei

teljesen megújul a bőr

fájdalommentes

mély, de gyengéd hámlasztás

azonnal látható eredmény

kémiai anyagoktól mentes

azonnal folytatható a napi tevékenység

nincs gyógyulási/lábadozási idő

steril, így nincs fertőzésveszély

Milyen esetekben ajánlott

aknés bőr

érdes, száraz, dehidratált bőr

napkárosodott bőr

aknés sebek

kezdődő ráncok

tág pórusok

feszességét vesztett bőr

öregedési foltok

Mikor nem ajánlott

nyáron, mivel a kezelés fényérzékennyé teszi a bőrt

gyulladt bőrön (pl. gyulladt pattanás, ekcéma)

fertőző bőrbetegségek esetén (pl. herpesz stb.)

olyan gyógyszerek szedése esetén, amelyek elvékonyítják a bőrt

cukorbetegeknél

A mikrodermabrázió az egyik leghatékonyabb non-invazív szépészeti kezelés, amely látványos eredményeket hozhat különféle kellemetlen és veszélyes mellékhatások nélkül. Megújítja, sokkal fiatalosabbá és ragyogóbbá teszi az arcbőrt, valamint segíti a különféle hatóanyagok mélyebb rétegekbe való bejutását is.