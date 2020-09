Előbb vagy utóbb minden szülőnek szembesülnie kell azzal, hogy bizony a gyerekek is megbetegednek. Ezek a betegségek lehetnek enyhék, mint az orrfolyás, nátha, de komolyabbak is, amelyekkel bizony orvoshoz kell fordulni. A testhőmérséklet emelkedése intő jel lehet, hogy valami nincs rendben a gyermekkel, ám láz esetén sokszor nagyobb az aggodalom, mint maga a probléma...

A láz a test védekezőmechanizmusa, amelynek célja, hogy a szervezetbe jutó baktériumok és vírusok elpusztuljanak. A láz tehát maga nem a betegség oka, csupán kísérő tünete, amely voltaképpen még hasznos is lehet. A megemelkedett testhőmérséklet általában gyorsan és szövődménymentesen normalizálódik, ugyanakkor ha a lázas állapot huzamosabb ideig fennáll vagy súlyosbodik, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.



Hogyan mérjünk testhőmérsékletet gyerekeknél?A lázat sokféleképpen mérhetjük. A legelterjedtebb a hónaljban történő mérés, de gyerekek esetében sokan szeretik a fülhőmérőt, mivel ez gyors és kényelmes, de a távhőmérőket is előszeretettel alkalmazzák a legkisebbeknél, hiszen ezeket hozzá sem kell érinteni a gyermekhez.

A testhőmérséklet megállapításának legmegbízhatóbb módja babák esetén a végbélben történő mérés. Utóbbinál azonban ügyeljünk arra, hogy az itt mért hő 0.5 °C-kal magasabb értéket fog mutatni, mint a hónaljban vagy egyéb módon mért testhő.

Mikor beszélünk lázról?

Hónaljban mérve

normál testhő: 36-37°C

hőemelkedés: 37-38 °C

mérsékelt láz: 38-39 °C

magas láz: 39-40.5 °C

nagyon magas láz: 40.5 °C felett



Végbélben mérve

normál testhő: 36.5-37.5 °C

hőemelkedés: 37.5-38.5 °C

mérsékelt láz: 38.5-39.5 °C

magas láz: 39.5-41 °C

nagyon magas láz: 41 °C felett



A láz mértéke vagy tartóssága önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megállapítsuk, mennyire beteg a gyermek. Ha a láz 2 napnál tovább tart vagy a kicsi közérzete kifejezetten rossz, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

Első lépésként elég telefonon érdeklődni, ilyenkor a szakember meg fogja kérdezni, hogy a baba aluszékony-e, étvágya változott-e, van-e rajta kiütés, sápadt-e, fellépett-e hasmenés vagy hányás? Ezek a kérdések mind segítenek az orvosnak abban, hogy eldöntse, elegendő-e az otthoni ápolás vagy komolyabb orvosi vizsgálatra is szükség lehet.



Nagyon fontos, hogy a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők ritkán lázasodnak be, ezért a náluk tapasztalt testhőmérséklet-emelkedést nagyon komolyan kell venni, ugyanis súlyos fertőzésre is utalhat. 0-3 hónapos korig 38 °C feletti, 3-6 hónapos korig pedig 39 °C feletti láz esetén általában kórházi kivizsgálás indokolt.



Mit tehetünk, ha lázas a kicsiA legújabb állásfoglalások szerint az enyhe és közepes láz csillapítására csak akkor van szükség, ha a kis beteg közérzete nagyon rossz, mivel maga a láz kifejezetten elősegíti a gyógyulást. Ha azonban a gyermek nem nyűgős, letargikus és általánosságban nem érzi magát rosszul, akkor felesleges a gyógyszeres beavatkozás – kivéve, ha az orvos másképp rendeli.

Amennyiben a szakember mégis a láz csillapítását írja elő, úgy fontos, hogy kifejezetten csak az életkornak megfelelő típusú gyógyszereket szabad használni a megszabott adagolást betartva. Ez lehet paracetamol vagy ibuprofen tartalmú csepp, szirup, de kisbabáknál sokszor írnak fel kúpot is.



Szintén jó tisztában lenni azzal, hogy a lázcsillapítással nem kezeljük magát a betegséget, a gyógyszer csupán a tüneteket nyomja el, de az a hiedelem is téves, hogy a lázcsillapító megakadályozza a lázgörcs kialakulását.

Láz esetén kiemelkedően fontos a folyadékpótlás, mivel a szervezet párologtatással szabadul meg a felesleges hőtől, így a folyadékigény is megnövekedik ebben az időszakban. Csecsemőkorban ilyenkor érdemes minél többször mellre tenni a babát, a nagyobb gyerekeknél pedig fokozottan figyelni arra, hogy eleget igyanak.



A láz tehát nem ördögtől való dolog, hanem a szervezet védekezőrendszerének a része, amelynek megvan a maga oka és funkciója, csillapítása pedig - a modern irányelvek alapján - csak akkor szükséges, ha a gyermek közérzete ezt indokolttá teszi.