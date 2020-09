Az Instagramon jelentette be Penn Badgley kedvese, Domino Kirke, hogy megérkezett első közös gyerekük. A Gossip Girl és a You című sorozat sztárja és kedvese már korábban szerettek volna babát, ám két magzatot elveszítettek.

Penn Badgley és Domino Kirke hat éve alkotnak egy párt, és három éve házasodtak össze. A pár együtt nevelte a nő korábbi kapcsolatából született gyerekét, de nagyon szerettek volna közös babát is. Sajnos Kirke kétszer is elvetélt az utóbbi időben, ám most végre megérkezett a családba kisfiúk – írta meg a Daily Mail.

A Gossip Girl és a You című sorozatból ismert színész nem sokat árul el magánéletéről. Ezúttal is kedvese osztotta meg a hírt a nagyvilággal, mégpedig egy különleges, a méhlepényből készült alkotással.